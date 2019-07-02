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Erdoğan, Çin’de resmi törenle karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

Resmi temasları kapsamında Çin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.Çin’in başkenti Pekin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Resmi temasları kapsamında Çin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.
Çin’in başkenti Pekin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Renkli bir karşılama töreninin yaşandığı Pekin’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çocuklar ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle selamladı. Erdoğan TSİ 10.00 sularında Pekin Havaalanı’na geldi. Resmi karşılama töreninin ardından Büyük Halk Sarayı’nda Erdoğan ve Şi ikili görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.
Erdoğan karşılama öncesi Çin medyasına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki turizmin arttığını vurguladı. Çin ve Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı. Son yıllarda savunma alanında hayata geçirilen özgün projelerle Çin’in kendini ispatladığını vurgulayan Erdoğan, bu alanda Türkiye’yle işbirliği noktasında görüşmeler yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor.

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