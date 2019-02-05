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Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.

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-Görüşmeden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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