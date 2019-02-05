Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.
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ANKARA (DHA)
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