Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Yaptığımız görüşmelerde FETÖ’cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. Bu konuda komşumuz Yunanistan’dan daha çok işbirliği bekliyoruz” dedi.

Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından konuk Başbakan ile birlikte ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

“Biz dostlarımızla her türlü meselenin konuşmak suretiyle hal yoluna koyulabileceğine inanıyoruz”

Konuk Başbakan ile bölgesel ve uluslararası konuları görüşme fırsatı bulduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile ikili ilişkileri her alanda geliştirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Erdoğan, ikili ilişkilerde zaman zaman arzu edilmeyen durumlar hasıl olsa da bunları süratle telafi etme imkanlarını bulduklarını söyledi. Erdoğan, “Ticari ve ekonomik münasebetlerde geldiğimiz nokta aslında hedeflerimizin çok altında. Ancak ticaret hacmimizi bugün bulunduğu nokta itibariyle 3,5 milyar Euro düzeyinde tutuyoruz ki, bu Türkiye ile Yunanistan arasında arzu edilen seviye değil” diye konuştu.

İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısı’nda ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştüklerini kaydeden Erdoğan, “Bu adımların atılmasıyla ticaret hacmimiz kısa sürede daha da artacaktır. Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum. Başbakanlık döneminden bu yana Yunanistan ile ilişkilerimizde samimi adımlar atılmasını hep savundum. Bu anlayışın sürdürülebilir kılınması için ülkelerimiz arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması gerekiyor. Biz dostlarımızla her türlü meselenin konuşmak suretiyle hal yoluna koyulabileceğine inanıyoruz. Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımız ve Türkiye’deki Rum kökenli vatandaşlarımız bize göre birer ayrışma değil aslında işbirliği vesilesidir. Azınlıklarımız bizler için sağlam birer köprüdür. Bu anlayışla görüşmelerimizde karşılıklı vatandaşlarımızın sorunlarını da değerlendirdik. Rum kökenli vatandaşlarımızın durumlarını daha da iyileştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Aynı yaklaşımı Yunanistan’ın da benimsemesini bekliyoruz. Bu noktada Yunanistan’daki kardeşlerimizin yüzleştiği sıkıntıları tüm yönleri ile Sayın Başbakan’a aktardım” şeklinde konuştu.