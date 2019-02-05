Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 üyesiyle Sen Sinot Meclisinin çalıştığını belirterek, "Dolayısıyla Lozan'a göre seçimini yapabilecek noktaya gelmiş oldu. Biz de herhangi bir çekincemiz yok, buradan böyle bir talep de gelince Sayın Çipras'ın Ruhban Okulu'nu ziyaret etmesi için 'hayırlı olsun' dedik." değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ın "Kürsüye gelirken, Sayın Cumhurbaşkanı bana bugün 'imzalayacağımız herhangi bir anlaşma yok, belki bir sonraki görüşmemizde imzalayacağımız anlaşmalar olacaktır." sözlerine karşılık, şunları söyledi: "Önümüzde, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı inşallah Selanik'te olacak. Büyük ihtimalle o toplantıya iş adamlarıyla da beraber gideceğimiz için orada muhakkak anlaşmalar da olacak. Dolayısıyla Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de imzaları atacağız."

Bir gazetecinin, Çipras'ın Türkiye'ye yaptığı ziyareti neden bu zaman diliminde gerçekleştirdiğini belirterek, konuya ilişkin yorumu sorulan Erdoğan, "Siyasetçilerin görevi düşman kazanmak değil, dost kazanmaktır, onun çalışması içerisinde olmaktır. Aksi takdirde siyaset yapamazsınız, sürekli olarak kan kaybedersiniz. Biz bu anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi. - "38 bin cilt o zaman kitap vardı" Çipras'ın, uzun bir süre sonra yapacağı Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, 1971'den bu yana okulun kapalı olduğunu belirtti. Aslında kapalı oluşunun sebebinin de o zamanki yönetimlere ait olan bir durum olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaten patrikhanenin, oranın işlevsiz hale geldiğini de görmesi sebebiyle adeta kapanmaya yüz tutmuştur." dedi. Erdoğan, imam hatip okulunda okuduğu zaman, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ettiğini anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Dinler tarihi hocamız bizi alıp, oraya götürmüştü ve çok da zeki bir müdürleri vardı. Felsefe öğretmenleriydi fakat çok da zengin bir kütüphanesi vardı. Aklımda kaldığı kadarıyla, az önce ikili görüşmemizde de Sayın Başbakan'a söyledim, kütüphanesinde 38 bin cilt o zaman kitap vardı. Bizim arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir muziplik yaptı; 'Müdür Bey, bu kitapların hepsini okudunuz mu?' dedi. Müdür Bey de gayet zeki bir cevap vererek, 'son gelen dergilerden birkaç sayfa kaldı... Oğlum bu kadar kitap okunur mu? dedi.