Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Aramızdaki ihtilafların üstesinden gelebilmek ve var olan sorunları çözebilmek için iki ülke arasındaki iletişim ve diyalog kanalları her zaman açık olmalı." dedi.

Çipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki samimi diyaloğun hem bölge hem de halklar için önemli olduğunu belirten Çipras, iki ülkenin birçok konuda pozitif gündeme sahip olduğunu fakat 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeler arasındaki pozitif ilerlemeye engel teşkil ettiğini ifade etti.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğunu söyleyen Çipras, "Yunanistan'ın size olan desteğini yineledim çünkü biz Yunanistan olarak insan haklarını destekleyen bir ülkeyiz. Yunanistan olarak her türlü darbeyi kınıyoruz ve karşısında duruyoruz." dedi.

Aleksis Çipras, iki ülke arasındaki bazı gelişmelerin ilişkilerde olumsuz etki yaptığını belirtti, Ege'de ve Yunanistan hava sahasında ihlallerde önemli artışlar tespit ettiklerini iddia etti. Çipras ayrıca, son dönemde hem deniz hem de havada tehlikeli olayların ortaya çıktığını ileri sürdü.