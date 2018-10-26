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Erdoğan: Çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, adamlığı ile uyuşmaz (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Suudi yetkililerinden oralardan da yapılan açıklamalar bizi ayrıca farklı bir endişeye sevk etti.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Suudi yetkililerinden oralardan da yapılan açıklamalar bizi ayrıca farklı bir endişeye sevk etti. Cemal Kaşıkçı'nın 'konsolosluktan çıktığı' ifadesiydi. Bu açıklamalar çok komikti. Cemal Kaşıkçı gibi bir insan çıkacak dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bunun izahı mümkün mü? Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti, adamlığı ile uyuşmaz. Öldürüldüğü ortada da. Nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım. 'Buradan çıktı diyorsanız' biz de diyoruz ki ispat. Aslında fail belli.Pazar günü Suudi Başsavcı İstanbul'da Başsavcımızla bir araya gelip görüşmeler yapacaklar" dedi.

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