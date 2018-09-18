Erdoğan: çok ciddi bir uluslararası kuşatma altında. Buna dikkat etmemiz gerekiyor (1)

Gülseli KENARLI- Güven USTA-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabataş Lisesi'nin 2018-2019 eğitim öğretim dönemi açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasına yeni dönemin öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek başladı. "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum" diyen Erdoğan, şehit olanlar ile afet ve kazalarda hayatını kaybeden öğretmenleri de rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade etti. "ÇOK CİDDİ BİR ULUSLARARASI KUŞATMA ALTINDAYIZ" Erdoğan, "İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılı, yenibir doğuşun, şahlanışın arefesinde bulunan ülkemizin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacaktır. Meseleye ideolojik at gözlükle bakan çevrelerin kışkırtmalarına bakmadan çalışmalara devam edeceğiz. Önemli başarılara da imza attık. 16 yılda verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını yerine getirdiğimizi görüyoruz. Eğitim-öğretim sistemini komplekslerinden kurtararak çok daha özgürlükçü çok daha demokratik çok daha sorgulayıcı bir yapıya kavuşturduk. Bugün sınıflarımızdaki temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumu değiştirecek derse, okuldaki aktiviteleri en üst düzeye çıkaracak yenilikleri süratle uygulamaya koymalıyz. Mesleki eğitimle iş hayatını birleştirecek projelere ivme kazandırmalıyız" diye konuştu.
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