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Erdoğan: "Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16'larımızla şu anda orada belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor"
Erdoğan: "Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16'larımızla şu anda orada belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor"
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03.02.2020 09:48 |
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Erdoğan: "Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16'larımızla şu anda orada belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor"
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