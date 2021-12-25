Erdoğan: Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon gerçekleşmiş olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurduğu ekonomik programın piyasalarda güveni artıracağını söyledi. A Haber ortak yayınında yeni ekonomik modele ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor. Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon inşallah gerçekleşmiş olacak. TL mevduat ve katılma hesaplarına kur koruması sağlanması da dönemin şartları gözetilerek oluşturulmuş önemli bir araç" dedi.

Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybının yaşandığı 20 Aralık Pazartesi akşamı duyurduğu ve detayları yavaş yavaş ortaya çıkan programla ilgili Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün (24.12.2021) saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor. Amacımız yatırımcı, sanayici, tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak, TL'yi değerli hale getirmek, TL'nin değerine itibar katmaktır. Kur düzeyi serbest piyasa işleyişi içerisinde olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Para yatağında akar, bu yatağını da şimdi buluyor, buldu, daha iyi olacak. Acele etmiyoruz" diye belirtti.

Merkez Bankası’nın da aceleci hareket etmeyeceğini kaydeden Erdoğan, "Dere yatağında akar dedim ya burada TL tam yerini bulacak. Bu 1 hafta mı sürer 10 gün mü sürer? Biz buradaki adımlarımızı Hazine ve Merkez Bankası olarak atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmadan neticeyi alalım" dedi.

Söz konusu program kapsamında vatandaşın iki de garantörü oldduğunu savunan Erdoğan, "Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil" diye konuştu.

Fiyat indirimleri gelecek

Erdoğan, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Tarım Bakanlığı’na da talimatlar verdiğini, kontrollerin sıklaştırılacağını kaydetti ve "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir" diye devam etti.

Mülakat öncesinde yine dün akademisyen ve ekonomistlerle yaptığı toplantıda da Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası döviz rezervinin 115 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. 1 Ekim'de TBMM'de yeni yasama yılı açılış konuşmasında ise Merkez Bankası döviz rezervinin 122 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

ANKA/ETO,JD

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