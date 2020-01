Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı

“Berlin Konferansı’nın içerisinde bizler, özellikle de Türkiye bu çözümün bir parçası durumunda var oluyoruz”

İtalya ve Türkiye’nin karşısında ortak sınamaların, sorunların, terörizmin, göç akınlarının olduğunu belirten konuk Başbakan Conte, “Ülkelerimizin sürekli bir arada olması, birlik olması siyasi açıdan da çok önemli. Sayın Başkan Erdoğan ile birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkesle sınırlandırılması konusunda tabiki hemfikiriz. Türk-Rus deklarasyonu gidişatın böyle olumlu olduğunu görüyoruz, önemli bir fırsat penceresi açacağını ümit ediyorum. Barışçıl bir sürece girileceğine inanıyorum BM himayesinde. Şu anda Moskova’da Libya heyetleri bulunmakta, bir imza atmak üzere orada bulunuyor. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz, ateşkes geçici bir tedbir olabilir eğer uluslararası topluluk tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa. Berlin Süreci’nin önemli bir fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık. En kısa zamanda hızlandırılarak önümüzdeki günlerde bu konferans toplanıyor. Bu sayede bu gerginlik yerini siyasal sürece bırakacak. İtalya’nın pozisyonu her zaman son derece net, bu bize kredibilite de sağlıyor, biz bütün Libyalılara çağrıda bulunmak istiyoruz, her kararlarında, her davranışlarında geleceklerini kararlaştırır durumdalar. Müreffeh olmak istiyorlarsa İtalya’nın nezdinde değerli bir müttefik bulacaklar, çünkü siyasi sürecin destekçisidir İtalya. BM himayesi ve Berlin Konferansı’nın içerisinde bizler, özellikle de Türkiye bu çözümün bir parçası durumunda var oluyoruz. Bir yandan da Suriye ve Irak’a bakıyoruz. Dünyayı bloke eden Orta Doğu sorunu var ve gerçekten istikrara ciddi şekilde dahli oluyor. Burada yapılması gereken şey diplomatik gayretlerin yoğunlaştırılmasıdır. Bu bölgenin güvenliği İtalya açısından da gönlümüzde olan bir şeydir. Biz bu konuda somut gayretler gösteriyoruz” dedi.

Ekonomik, ticari, kültürel açıdan da iki ülkenin son derece sağlam ve eski bağlara sahip olduğunu söyleyen Conte, “İtalya’nın bu bölgedeki en önemli ihracat hedefi ülkelerindendir. Aynı zamanda da çok sayıda şirketimiz Türkiye’de faaldir, son derece memnunlar bu faaliyetlerinden. İtalya’da da çok sayıda Türk şirketi çalışmakta. Eminim ki onlar da ülkemizde bulunmaktan çok memnunlar. Türkiye’deki reformlar sayesinde de, hukuk devleti sayesinde de hep daha fazla yatırım yapmayı arzu ediyoruz. İnsan hakları konusunda da ben hukukçu olarak söylüyorum, reformlar hep yardımcı oluyor. Bireylerin haklarını gözeten reformlar her zaman yatırım ortamına destek oluyor ” diye konuştu.