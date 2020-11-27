Erdoğan Corona Tedbirleri Konusunda Topu Bilim Kurulu’na Attı

Üsküdar’daki Hazreti Ali Camii’nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan “Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor. Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaetle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın, hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz. Tamam, diye ifade ettiğimiz özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii vaka sayılarının artması vefatının artması, bizim bu süreçteki en fazla üzüntü duyduğumuz tablodur” dedi.

Türkiye’nin hastaneler ve fiziki altyapı konusunda herhangi bir sıkıntısı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı ‘‘Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” diyerek yeni önlemlerin gündeme geleceği yönünde işaret verdi.

COVİD-19 aşısıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bir yandan Türkiye’nin kendi aşısını üretme konusunda çalışmaları devam ederken Rusya ve Çin’le de aşı tedariki konusundaki temaslarını sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’deki aşının Nisan ayına yetişip yetişmeyeceği yönündeki bir soruya Cumhurbaşkanı “Rusya, Çin, ve Almanya'da, özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de aşımız var. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Nisan ayı, bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen firmaların, başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre bize de en erken Nisan’ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasındaysa görüşmelerimiz var. Mesela benim Sayın Putin’le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı’yla Sağlık Bakanımız’ın yaptığı görüşmeler var. Görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya da başladık” dedi.