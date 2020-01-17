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  4. Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı: (1)

Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı: (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

"(İdlib) Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı" - "(Hafter) Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u dün bombalamaya devam ettiler" - "(Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 3 şehit) Bunu karşılıksız bırakamayız. Bunun da bedelini çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde ödeteceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'te yaşananlarla ilgili, "Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı." dedi.

Hz. Ali Camisi'ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, İdlib'teki gelişmeleri "sıkıntı verici" olarak niteleyerek, "Sadece 'İdlib' deyip geçemeyiz. Kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru o koridorda ciddi sıkıntılar var." dedi.

Pazar günü Berlin'de olacaklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuları etraflıca ele almayı düşündüklerini dile getirdi.

Bir gazetecinin İdlib'deki kara saldırılarının ardından Türkiye'ye yoğun bir göç olduğunu kaydetmesi üzerine, "Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı." karşılığını veren Erdoğan, şöyle devam etti:"

"Malum 3 tane şehidimiz oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun da bedelini çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde ödeteceğiz. Fakat İdlib'teki bu son gelişmelerde 20'ye yakın maalesef sivil vatandaş bu bölgede şehit edildi, öldürüldü. Bahane her zaman hazır. Bahane şu: 'Terör örgütleri orada şunu yapıyor, bunu yapıyor.' Hepsi yalan. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, öbür tarafta malum annelerden evlatlarının yanında terörist mi olurmuş? Biz ekranlarda da görüyoruz kocasını 2-3 ay önce kaybetmiş anne 6 çocuğuyla beraber orada çadırların altında kendine yer bulmaya çalışıyor ve bunlar sivil. Tüm bu olaylar karşısında şahsen Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi görünse de ben orada İdlib konusunu da etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum. İkili görüşmelerde de yine İdlib üzerinde durmayı düşünüyorum."

Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Halife Hafter'in uzlaşmaya uygun davranacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Ben doğrusu karanlıkların okuyucusu değilim. Bu adam (Hafter) güvenilir bir adam da değil. Şu anda Trablus'u dün bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin'de göreceğiz ve Berlin'de söyledikleriyle onun hemen ardından bir gün sonra, iki gün sonra ne yaparlar bunu da göreceğiz. Bundan dolayı da ben gerek pazar gününü, pazartesi, salı, çarşamba... Bugünleri çok önemsiyorum. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde biz tabii bunun takipçisi olacağız." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

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cuma namazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya

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