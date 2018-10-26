Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti.

Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Ali İhsan Yavuz eşlik etti.

