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Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılacağı Başyazıcıoğlu Camisi'ne AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazını kılmak için AK Parti Genel Merkezi’nden Başyazıcıoğlu Camisi'ne AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile geldi.

Erdoğan, namazın ardından vatandaşları selamlayarak Yıldırım ile aynı araçla AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile bazı partililer de eşlik etti.

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