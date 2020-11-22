Erdoğan ‘‘Cumhur İttifakı Bozuluyor’’ İddialarına Karşı Çıktı

AKP kurucusu, eski başbakan yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Perşembe günü Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalar sonrası kamuoyunda dile getirilen ‘‘Cumhur İttifakı çatladı’’ ve ‘‘AKP ve MHP arasında sorunlar aşılamıyor’’ iddialarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan net bir yalanlama geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop’ta gerçekleştirilen il kongrelerine İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı, ‘‘Cumhur İttifakı’nı kurarken samimiydik’’ dedikten sonra MHP lideri Bahçeli ve partisine 15 Temmuz darbe girişiminden bu yanda milletin menfaatini düşünerek her konuda iktidar partisinin yanında oldukları için şükranlarını sundu. Erdoğan, ‘‘İnşallah yapacak çok işimiz var. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış terörle el ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim yanımızda olan kişiler olamaz’’ dedi.

Arınç ve Bahçeli’nin Demirtaş ve Kavala hakkındaki sözleri Cumhurbaşkanı’nın bu sözleriyle hedef aldığı isim Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç. CHP ile MHP arasında süren Alaattin Çakıcı polemiği sırasında Twitter’dan açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘‘Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala’ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir’’ demesi adalet reformu kapsamında bu iki ismin tahliye edilme ihtimali karşısında ön almak olarak yorumlandı. Arınç, MHP Genel Başkanı’nın açıklamasının ertesi günü katıldığı televizyon programında ‘‘Selahattin Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Bu ülkenin mazlumlarının biri de Kürtlerdir. Çözüm süreci içerisinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştır. Bunun da tahliyesi olabilir. Hakimler savcılar özgürlükçü düşünsünler. Osman Kavala 3 buçuk yıldır tutuklu. Ben iddianameyi okudum. Onu hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Ben hakim savcı değilim. Ama zanla şüpheyle delil uyduramazsınız. Ben 30 yıllık ceza avukatıyım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz dedim’’ demesi AKP ile MHP arasında kriz yaşanıyor olarak değerlendirilmişti.

Erdoğan: ‘‘Kobani katliamının failleri Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz, Kavalalarla bir arada olamayız’’ Cumhurbaşkanı, konuşmasında ‘‘fitne fesat girişimi’’ yorumu yaparak Kavala ve Demirtaş konusunda Arınç’tan bambaşka düşüncede olduğunu dile getirdi. Erdoğan, ‘‘Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, YasinBörü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. Gezi eylemlerini organize edenlerin biz savunucusu olamayız. Biz özellikle Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün, yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla, onlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Ve biz Kobani'yi unutamayız. Biz Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle onların savunuculuğunu yapamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar artık şunu bilmeleri lazım ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz’’ diye konuştu.