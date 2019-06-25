Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir yılını geride bıraktı

AYNUR EKİZ/ZAFER FATİH BEYAZ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de doğrudan halk tarafından seçilmesiyle hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yılı geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oyla kazanan Erdoğan, yeni sistemin "ilk cumhurbaşkanı" oldu.

Erdoğan için Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, bir yıllık süre zarfında yurt içinde ve yurt dışında önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Seçimin ardından ilk ziyaretini Azerbaycan'a ve ardından aynı gün KKTC'ye yapan Erdoğan, 4 kez Rusya, 2 kez Azerbaycan olmak üzere toplamda 21 kez yurt dışı ziyaretinde bulundu.