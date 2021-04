Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Kısmi Değişiklik Yaptı

Pekcan iddialara ilişkin ayrıca açıklama yapmadı

Ruhsar Pekcan ise görevden alınmasıyla ilgili bugün saat 13.00’te Twitter’da “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım” dedi.

Bu arada TBMM’de “Sürpriz oldu mu?” sorusu üzerine Ticaret Bakanlığı’na ataması yapılan Mehmet Muş ise, AKP’de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti. Muş, “Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her zaman, her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinde de konuyla alakalı benim bilgim vardı. Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek” diye konuştu.