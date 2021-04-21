Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Kısmi Değişiklik Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de bugün ilk saatlerde yayımlanan https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210421-5.pdf kararla kabine değişikliğinde ilk adımı attı. Erdoğan, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’yle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte 9 Temmuz 2018’de ilan ettiği kabinesinde ilk kez bakan sayısını değiştirdi. Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı’nı geçmişte olduğu gibi iki ayrı bakanlık olarak düzenleyen kararnameye imza atan Erdoğan, böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin 68. Hükümeti konumundaki kabinesinde 16 olan bakan sayısını 17’ye yükseltti. Türkiye’de son birkaç aydır Erdoğan’ın, AKP’nin 24 Mart’ta gerçekleştirdiği 7. Olağan Kongresi’yle eş zamanlı olarak kabinede değişiklik yapacağı beklentisi vardı. Bunun kapsamlı bir değişiklik olacağı ve 69. Hükümete geçiş yapılacağı iddia ediliyordu. Ancak Erdoğan, bugün hayata geçirdiği kısmı değişiklikle şimdilik kapsamlı değişiklik yapmamayı tercih etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan 73 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şeklinde iki ayrı bakanlık oluşturuldu. Bakanlık sayısındaki değişikle birlikte Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı’nı yürüten Zehra Zümrük Selçuk’un görevi sona ermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanların milletvekili olmaması anayasal şart olduğu için Selçuk, bugün itibariyle sadece AKP üyesi durumunda. Kabinedeki bakan ismi değişiklikleri ise Resmi Gazete’de ayrıca mükerrer sayı yayımlanmasıyla yapıldı. Erdoğan, yeniden yapılandırılmasına karar verdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ise Vedat Bilgin’i atadı. Pekcan kendi şirketine ihale vermesi tartışmalarıyla gündemde Erdoğan, Ruhsar Pekcan için Resmi Gazete’de “görevine son verilmiş” ifadesi kullanılmasıyla boşalan Ticaret Bakanlığı’na Mehmet Muş’un atandığını duyurdu. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210421M1-1.pdf)

Muş, AKP 7. Olağan Kongresi’yle birlikte Erdoğan’ın parti yönetiminde yaptığı değişiklikle TBMM’de AKP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. Muş, AKP İstanbul Milletvekili olarak görevine devam ediyordu. Şimdi Muş’un bakan olarak atanmasıyla AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 288’den 287’ye düştü. Ticaret Bakanlığı görevindeki Ruhsar Pekcan’ın ise kabine değişikliği konusunda yapılan kulislerde ismi çok geçmeyen bir bakandı. Ancak OdaTV’nin, Ruhsar Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan ile ortak olduğu aile şirketine Ticaret Bakanlığı’nın ihalesini verdiği haberi tepkiyle karşılanmıştı. Pekcan’ın, Ticaret Bakanlığı’nın Corona virüsü salgını nedeniyle dezenfektan ihtiyacı için ürün satın alımını kendi şirketinden yaptığı yolundaki haber sonrasında Twitter’da Pekcan için “Dezenfektan Bakanı” etiketiyle eleştirel paylaşımlar yapılıyordu. Pekcan’ın eşiyle ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi’ne ihale vermesiyle ilgili dün Ticaret Bakanlığı’nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Covid-19 hastalığının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayimizin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla aralarında Çin Halk Cumhuriyeti’nin de bulunduğu ülkelere yönelik toplam 5220 üründe İlave Gümrük Vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen talepler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirmeyle, 1 Ocak 2021 itibariyle İGV oranlarında şeffaf bir şekilde indirime gidilmiştir” denilmişti.