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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
BMC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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