Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.
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