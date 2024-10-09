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  4. Erdoğan, daha önce ojelerine şaşırdığı muhabire şimdi de soruyu cevaplattırdı: Rüya yanıt versin

Erdoğan, daha önce ojelerine şaşırdığı muhabire şimdi de soruyu cevaplattırdı: Rüya yanıt versin

09.10.2024 15:18
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09.10.2024 15:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği soruya "Rüya cevap versin" dediği anlarla gündem oldu. DEM Parti hakkında gelen soruya gazeteci Rüya Akkuş'u işaret ederek yanıt veren Erdoğan, soruyu yönelten gazetecinin ikinci sorusuna da "Rüya cevap verdi" diyerek yanıt verdi. Erdoğan daha önce de Rüya Akkuş'un ojelerini gördüğündeki tepkisiyle çok konuşulmuştu.

AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı, gündeme ilişkin birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Toplantının ardından bir grup gazeteci Erdoğan'a soru yöneltmek istedi.

ERDOĞAN: RÜYA CEVAP VERSİN

Bir gazeteciden gelen soru son günlerde çok konuşulan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle el sıkışması bağlamında yaşananlarla ilgiliydi. Gazeteci "Her türlü işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. DEM'liler 'Somut adım yok' diyor. Adım gelir mi?" diye sordu.

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Bu soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'u işaret ederek "Rüya cevap versin" dedi.

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"RÜYA CEVAP VERDİ"

Muhabir Rüya Akkuş, "Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim" dedi.

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DEM Parti hakkındaki soruyu yönelten gazeteci bir de "Ilımlı hava sürecek mi?" diye sordu. Erdoğan'ın cevabı, "Rüya cevap verdi" oldu.

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OJELERİNE ÇOK ŞAŞIRMIŞTI: BEN Mİ RÜYADAYIM?

Haziran ayında yine bir grup toplantısı çıkışı gazeteci Rüya Akkuş kendisine soru sormak istediğinde Erdoğan "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ben mi rüyadayım?" diyerek şaşkınlığını dışa vurmuştu.

Erdoğan'dan kadın muhabire: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?" Erdoğan'dan kadın muhabire: "Bu ojeler ne? Ben mi rüyadayım?"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan oje
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