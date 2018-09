Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tahran'da düzenlenen Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sonrası sosyal medya hesabından 5 dilde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça olarak paylaştığı tweetlerde şu ifadeleri kullandı:

Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor.

Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir.

Turkey has been trying to stop the bloodshed in Syria since the crisis broke out. Without discrimination, we rushed to the help of our Syrian brothers and sisters. Today, as in the past, we do not any of our Syrian brothers or sisters to suffer – even from a nosebleed.