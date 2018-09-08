Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tahran'da düzenlenen Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sonrası sosyal medya hesabından 5 dilde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça olarak paylaştığı tweetlerde şu ifadeleri kullandı:
Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor.
Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir.
Turkey has been trying to stop the bloodshed in Syria since the crisis broke out. Without discrimination, we rushed to the help of our Syrian brothers and sisters. Today, as in the past, we do not any of our Syrian brothers or sisters to suffer – even from a nosebleed.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 7 Eylül 2018
Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz.
Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız.
Турция с самого начала боролась за прекращение кровопролития в Сирии. Мы оказали помощь нашим сирийским братьям, не проводя каких-либо различий между ними. Сегодня, также как и вчера, мы хотим, чтобы не пострадал ни один сириец.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 7 Eylül 2018
İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir.
Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir.
3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz.
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