HABER

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Suriye hakkında yaptığı açıklamada, "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız." dedi.

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tahran'da düzenlenen Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sonrası sosyal medya hesabından 5 dilde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça olarak paylaştığı tweetlerde şu ifadeleri kullandı:

Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor.

Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir.

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN BURNUN KANAMASINI İSTEMİYORUZ'

Türkiye olarak, baştan beri Suriye’de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz.

'SEYİRCİSİ OLAMAYIZ'

Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız.

'ASTANA RUHUNA SADIK KALINARAK ÇÖZÜLMELİDİR'

İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir.

Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir.

'KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz.

aaaa

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Denize düşen helikopterin enkaz görüntüleriDenize düşen helikopterin enkaz görüntüleri
Fatih'te asayiş denetimiFatih'te asayiş denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

İranlılar, Ruhani konuşurken Erdoğan'ın fındık yemesini konuşuyor

İranlılar, Ruhani konuşurken Erdoğan'ın fındık yemesini konuşuyor

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
ADAMSIN REİS...
Kapak olsun bazılarına reis diye boşa demiyoruz biz
hane kürtler kardeşimizdi nerde kürtçe bide süriyenin en az %30 kürt
Rabbim yardımcın olsun
bu adam bizi savaşa sokmazsa çok iyi
Zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğun sürece Allah seninledir Reis. Dünya liderimisin bilemem ama mazlumların gözbebeğisin.
Suriye suriye baska bir laf yok .kendi ulkenin vatandaslari kriz yasiyor batan batana sen hala arap sevdasindasin
Bizde ulkede suriyeli istemiyoruz guneydogudaki iller birak ilerlemeyi gerileme donemine girmis durumda suriyeliler yuzunden.
Ben anlamiyorum sizi. Kurtce de aciklayin.
kendi halkını zamlara boğ dünyaya show yap 2023'te hiçbişi olmayacağı gibi...
BOP devam ediyor hangi müslüman ülkede huzur kaldı ki,çok yazık libyaya valizle para taşıdık ülke şuanda başsız ikiye bölündü ırak,suriye, rabbim gizli yapılan pazarlıkları biliyor öbür dünyada çok şeye hayret edeceğiz vermehteri
3’5 milyon süriyeli arapı slmakla ya biz çok akıllıyız Yada hiç bir arap ülkesi suriyeli arapları almadıkları için çok aptallar
Diğer Haberler
Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.