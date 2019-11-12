Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Bu ziyaret gerçeklerin anlaşılmasına katkı sağlayacak.

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ TALEBİ

Pensilvanya'daki teröristbaşının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Peşini bırakmamakta kararlıyız.

DEAŞLILARIN İADESİ

Özellikle Suriye meselesini de konuşacağız. Bu sıralarda DEAŞ'lıların ülkelerine iadelerine de başladık. Burada da telaş, tutuşma başlamış durumda. Onlar düşünsün, ne yapacaklarına karar versinler.

TERÖRİSTBAŞI MAZLUM KOBANİ'NİN ABD İLE İLİŞKİSİ

Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son aşamayı ayrıntıları ile konuşma fırsatı da bulacağız. Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) nasıl bir terörist olduğunu, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da belgeleri ile ifade edeceğiz. Teröristbaşının Türkiye'de bütün terör eylemlerini kendilerine takdim edeceğiz.

İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Başkan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık. Heyetlerarası görüşmeden sonra birlikte bir basın toplantısı ki, tahminim geniş kapsamlı bir basın toplantısı olacak. Bu toplantı ile de diğer programımızı icra edeceğiz. Terörle mücadele öncelikli konularımızı oluşturmaktadır.