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Erdoğan'dan, açılış töreninde Kılıçdaroğlu'na gönderme: Ancak turistik seyahat yaparsın

14.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda millet bahçesi açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Bizim kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın" dedi. Erdoğan 2023 seçimlerine yönelik mesajında ise, "Eski Türkiye günlerine dönersek, tarihi fırsatı kaçırırız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan, açılış töreninde Kılıçdaroğlu'na gönderme: Ancak turistik seyahat yaparsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nu, CHP büyükşehir belediyelerindeki hizmetler üzerinden eleştiren Erdoğan, önümüzdeki seçimlere yönelik de önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İlçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandığına inanıyorum.

Her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz bulunmaktadır.

"BİZİM GİDİŞLERİMİZ, BİRİLERİNİN GİDİŞLERİNE BENZEMEZ"

Dün akşam Astana'dan geldim. Ondan önce Semerkand'daydım. Ardından inşallah Endonezya'da G20 zirvesine katılacağız. Bizim gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez.

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"ELİNDEKİ BÜYÜKŞEHİRLEDE NE YAPTIN?"

Bu CHP bu Bay Kemal... Bay Kemal; sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun, sen elindeki büyükşehirlerde ne yaptın onu söyle.

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"BU TARİHİ FIRSATI KAÇIRIRIZ"

Gelin 2023'te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Türkiye yüzyılını, ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık. 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Allah göstermesin, eski Türkiye günlerine dönersek, bu tarifi fırsatı kaçırırız.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu Recep Tayyip Erdoğan

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