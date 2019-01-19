Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Samsun'da aday tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fuyor.\nErdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131:\nBu y\u0131l 19 May\u0131s'\u0131 farkl\u0131 kutlayaca\u011f\u0131z. 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama program\u0131 planl\u0131yoruz.\nPARTNER Kolundan \u00e7\u0131kanlar \u015foke etti!AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettilerAK Parti\u2019nin Manisa adaylar\u0131 belli oldu! Cengiz Erg\u00fcn detay\u0131
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