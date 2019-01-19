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Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

SEÇİM HABERLERİ  | 19.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsum'daki aday tanıtım toplantısında partililere seslendi.

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu yıl 19 Mayıs'ı farklı kutlayacağız. 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama programı planlıyoruz.


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Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısı

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