Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesi parti örgütlerine aday uyarısında bulundu. Erdoğan, yakınlarını aday göstereceklere uyarıda bulunarak, kimsenin bu teklif ile gelmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan şunları söyledi:

Kimse şu benim yakınımdır diye bize aday teklifi ile gelmesin. Adayın da bir karşılığının olması lazım. Partinin gücünü de arkasına alacak. Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz.

Halkına tepeden bakan aday getirmeyin. AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Ehliyet ve liyakat esastır.

