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Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yerel seçimlerde aday uyarısında bulundu. Erdoğan, 'Kimse şu benim yakınımdır diye bize aday teklifi ile gelmesin.' dedi.

Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesi parti örgütlerine aday uyarısında bulundu. Erdoğan, yakınlarını aday göstereceklere uyarıda bulunarak, kimsenin bu teklif ile gelmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan şunları söyledi:

Kimse şu benim yakınımdır diye bize aday teklifi ile gelmesin. Adayın da bir karşılığının olması lazım. Partinin gücünü de arkasına alacak. Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz.

Halkına tepeden bakan aday getirmeyin. AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Ehliyet ve liyakat esastır.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti yerel seçim ak parti adayları

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Senin yakınlarından kimsenin yakınlarına sıra gelmez ki sayın başkan
Yanlışmı Duydum İnanamıyorum.Liyakat Ve Ehliyetten Bahsedilmiş.Guten Morgennnnnnnnnnnnn
hep kendi yakınlarınızmı dolduracak
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