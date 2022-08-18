"Erdoğan'dan AK Partili yönetici ve vekillere hediye saat" iddialarına sert tepki! "Yalanınız batsın, yüzsüzsünüz"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili isimlere saat hediye ettiği" iddisıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle hediye edildiği iddia edilen İsviçre malı saatlerde, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan'ın imzası olduğu öne sürülmüştü.

"HAZIMSIZSINIZ, YÜZSÜZSÜNÜZ"

Bazı haber sitelerinde yer alan ve sosyal medyada konuşulan iddialar üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Dağ, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz." dedi.



