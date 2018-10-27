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Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partililere uyarı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden eleştirilerde bulundu. Sosyal medya konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan'ın “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. " dediği iddia edildi

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde partililere uyarılarda bulundu.

İsim vermeden sosyal medya kullanımına değinen Erdoğan, partililerin sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalara sert çıkıştı. Yeni Şafak''ın edindiği kulis bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” dediği öğrenildi.

"POLEMİKLERDEN UZAK DURUN"
Cumhurbaşkanı’nın, partililerin sosyal medya paylaşımında daha dikkatli olmalarını ve polemiklerden uzak durmalarını istediği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
MÜJDE MÜJDE ARKADAŞLAR BİR DUYUM ALDIM.EYT İŞİNİ MHP AKP BİRLİKTE ÇÖZECEK.MECLİSDE BU İŞİ İYİ CHP HDP YAPTI DEDİRTMEMEK İÇİN RET VERDİLER.BİRKAÇ HAFTAYA GÖRÜN AKP MHP BİRLİKDE BI İŞİ ÇÖZECEK.BAHÇELİ KAÇIN KURASI KURT KURT.DAHA SONRA SEÇİMLERDE AKP ,MHP İVME KAZANACAKLAR
ŞİMDİ REİS EYT LİLER HAKKINDA BİR TWEET ATAR.ORTALIK ŞENLİKTEN YIKILIR.MECLİSDE MHP NİN RET VERMESİ,ASLINDA BU İŞİ AKP VE MHP YAPTIYA GETİRMEK İÇİN OLMUŞ.YAKINDA BAŞKAN BOMBAYI PATLATACAK.
akp genel başkanına iletin beni attigim tvitten dolayi konya belediyesinden istifaya zorladilar.suan issizim
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