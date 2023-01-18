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Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki! 'Sen git çocuk bezi satmaya devam et'

18.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi. Babacan için "Sen git, çocuk bezi satmaya devam et. 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı" diyen Erdoğan, Davutoğlu için ise "Ben kullanmıyorum o ifadeyi ama Devlet bey gayet güzel kullanıyor, 'Serok Ahmet' diyor. Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne?" dedi.

Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki! 'Sen git çocuk bezi satmaya devam et'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.

"SEN GİT ÇOCUK BEZİ SATMAYA DEVAM ET"

Babacan için Erdoğan, "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Bu ahlaksız çıkmış, ne diyorlar, geldikleri zaman hesabını soracaklarmış, rekabetin oluşması lazımmış. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı" dedi.

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"BEN KULLANMIYORUM O İFADEYİ AMA DEVLET BEY GAYET GÜZEL KULLANIYOR"

Erdoğan Davutoğlu için ise "Yanında bir tane daha var, o da aynı. Bizden üniversite istediler, bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülketti. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler, acaba bunu nasıl izah edeceksiniz? Ben kullanmıyorum o ifadeyi ama Devlet bey gayet güzel kullanıyor, 'Serok Ahmet' diyor. Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne?" dedi.

"MİLLETİMİZDEN HELALLİK İSTİYORUZ"

Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Bizim kendi adımıza ah ettiğimiz husus ise bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermemizdir. Biz hatamızdan ders çıkardık, milletimizden helallik diliyoruz."

BABACAN'DAN BAYKAR İDDİASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Baykar'a devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii ki" şeklinde konuşmuştu.

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