Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bahşedilerek, zorlama ile verilen hakların kalıcı olması pek mümkün değildir. İnsanın kabiliyeti ile elde ettiği hakları kimse ondan alamaz. Bu bakımdan tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almalarını bekliyorum. Bugünkü şuramız bu bakımdan önemli bir milat olacaktır.

Birileri yıllarca kadının ismini, sıkıntısını, beklentisini istismar ederek rant peşine düşerken biz her meselede onların yanında yer aldık.

ESMA ASTSUBAY'IN ŞEHİT DÜŞMESİ



(Şırnak'ta imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik) Esma Astsubayımızla ilgili komutanlarımız ve İçişleri Bakanımın şu tespitler çok ilginçti. Bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan hemen hemen yok gibiydi. Bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet eylesin.

NOBEL TEPKİSİ: TAMAMIYLA SİYASALLAŞMIŞ



Bizim indimizde Nobel diye bir örgüt artık gerçekten adil ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamıyla siyasallaşmış, terör örgütlerinin yanında yer alan bir ödüldür. Bu ödüller kimseyi ikna etmez. Bu verdiğiniz örgüt bir Aziz Sancar hocamıza verilen, bir Orhan Pamuk'a verilen ödül değildir.

