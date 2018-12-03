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Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 02:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin ziyareti sonrasında basın mensupları ile bir araya geldi. Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i devreye sokmaya hazırlandıklarını söyledi.

Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

Cumhurbaşkanı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Trump görüşmesi, Fransa'da yaşanan protestolar ve Münbiç'teki gelişmelere dair değerlendirme yaptı.

"GEREKİRSE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İ DEVREYE SOKACAĞIZ"

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cemal Kaşıkçı cinayetinde Birleşmiş Milletler'i devreye sokmaya hazırlandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"Muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu işlerle meşgul olanlar bunu gayet iyi biliyorlar. Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler’i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz.

Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı. Ancak liderler zirvesinde Kanada Başbakanı bunun üzerinde az da olsa durdu. Fakat Muhammed bin Selman verdiği cevapta 'suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz' gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki, biz de fırsatı yakalayamadık çünkü başkan akabinde Macron’a söz verip 'oturuma geçmemiz lazım' dedi. Bizler de konuşsaydık ben orada bütün bu delillerin neler olduğu konusu üzerinde ayrıca duracak ve gereğini ortaya koyacaktım."

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin detayları da paylaşan Erdoğan, "Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka birisi mi? Bizim emniyet Yalova’ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde. Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı’nın çektiği o andaki sıkıntıları vesaire bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik." dedi.

"İNŞALLAH MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Münbiç'teki gelişmeler de vardı.

ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Münbiç'i, terör örgütü PYD/YPG'den temizleme noktasında mutabakat var. Bu süreci hızlandırıp Münbiç'i PYD/YPG'den temizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Takipçisi olacağız, inşallah Münbiç'i bunlardan kurtaracağız. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye de değindi.

Erdoğan, "İdlib'de ciddi manada bizim Rusya tarafı ile herhangi bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Fransa'da yaşanan 'Sarı Yelekliler' gösterileri hakkında "Endişeli misiniz?" diye sorulmasına üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neden endişeli olayım? Gezi'de bedelini ödedik." dedi.

Macron'un kendisine bu konuda kararlı olduğunu söylediğini ifade etti.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin Cemal Kaşıkçı

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