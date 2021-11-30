Erdoğan'dan Babacan yorumu: Sen karar mercii değilsin ki

TRT ortak yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daha önce yaptığı açıklamalara dair de yorumlarda bulundu.

"SEN BENİM BİR BAKANIMSIN, SEN KARAR MERCİİ DEĞİLSİN Kİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimiz zaman "Taksim Meydanı'nda anırırım" diyenler vardı. Başbakan olarak talimatı verdim ve 6 sıfırı attık. Sonra onunla övünmeye başladılar. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bir bakanımsın sen karar mercii değilsin ki." dedi.

Erdoğan açıklamasında "Döviz kurunda kalıcı istikrar, ihracat, turizm ve diğer hizmet gelirleri ile döviz kazanarak olabilir. Faiz artırmanın çözüm olmadığını gördük. Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay değil. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu kalıcı hale getiren bir politikadır. Sonu olmayan bir sarmaldır. Biz şimdi bu sarmala son veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 90'lara oluşta mesele bu. Turizmde de sürekli bir toparlanmanın içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Daha önce 6 sıfır atılmasıyla ilgili olarak pek çok açıklama yapan Babacan bir açıklamasında, 2002-2007 döneminde ekonominin başında olduğuna işaret ederek, "O dönem Türkiye'nin ekonomisinin hızla büyüyen bir dönemi oldu. Enflasyonun hızla düştüğü bir dönem oldu. 2 yılda 34 yıldır 2-3 haneli giden enflasyonu biz aldık 2004 sonunda tek haneye indirdik. Şu andaki hükümetin enflasyonu tek haneye indirmesi bir hayal, yapamazlar. 2002 sonunda başladık, ekibimizi kurduk, 2 yılda tek haneye düşürdük ve 6 sıfır attık." ifadelerini kullanmıştı.



