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Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

01.06.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşme ile ilgili olarak, "Ön hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında, bunu soracağız." dedi. Erdoğan, "Artık bıktık, her 24 Nisan gelir, 'Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?' Bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Biden ile yapılacak görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ön hazırlıklarımızı yaptık. Kendisi ile yapacağımız görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri niçin gerilim safhasında soracağız. Sizden önce demokratlarla çalıştık. Ama böyle bir görünüm olmadı. Bush'la çalıştık, Obama ile çalıştık ama bunların hiçbiriyle böyle bir gerilim yaşamadık. Ardından Trump ile çalıştık ve hiçbir gerilim yaşamadık. Aksine telefon görüşmesinde huzurluyduk, rahattık. Şu toplantıda buluşuruz gibi bu konuşmaları yürüttük.

"BU GERİLİMİN SEBEBİ NE?"

"Tabi Biden ile bu görüşmeler böyle olmadı. Şimdi NATO zirvesinde görüşeceğiz. Şimdi bu gerilimin sebebi ne? Sözde Ermeni soykırımı. Artık bıktık ya. Senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına mı soyunuyorsun? Bırak bu işi tarihçiler, hukukçular çalışsın. Şu anda ortada herhangi bir şey söz konusu değilken, kalkıyorsunuz bunu gündeme getiriyorsunuz. Yıllar geçti, Minsk 3'lüsü olarak bir Azerbaycan sorununu çözemediler. Yıllar geçti. En sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesti. Burada hiç alakası olmayan Türkiye'yi böyle bir konunun içine niye atarsın? Yapmak istediğin bir şey var, NATO'da bir ortağın olarak gel bu işi çalışmaları yaptırtalım ondan sonra konuşalım. Böyle bir şey yapmayın soykırım diye atacaksın önümüze karar vereceksin.

"BİZ KASABA DEVLETİ DEĞİLİZ"

Senden önce ABD'li yöneticiler bu işi bilmiyordu. Ama hiçbiri bu sözleri kullanmadı. Biz buna üzülüyoruz. Bunlara biz alıştık. Hep bu tür şeyleri yaparlar. Sağdan soldan dolaşmaya çalışırlar. Türkiye bunlara alışık. Biz kasaba devleti değiliz. Türkiye Cumhuriyetiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni böyle köşeye sıkıştırmaya çalışanlar karşılığını öderler. Avrupa'da güçlü görünen devletlerin hiçbiri NATO'daki görevlerini Türkiye gibi yerine getirmiyor. Artık yeni bir Türkiye var.

ABD kesinlikle bunları görmezden geliyor. Kendilerine defalarca yazılarla belirtmemize rağmen, ABD "Hayır biz ne dediysek odur" diyerek yoluna devam ediyor. Brüksel'de NATO zirvesinde bu konuyu gündeme getirmek işlerine gelmeyebilir ama biz ne söylenmesi gerekirse söyleriz. YPG/PKK konusunda da kalktılar, ABD'de misafir ettiler. Görsel olarak kendilerine hepsini anlattık. FETÖ'yü görsel olarak anlatmamıza rağmen, "Yok öyle değil, böyledir" diyorlar. Bunun bir tanesi FETÖ ile mücadele, bir tanesi YPG ile mücadeledir. YPG'nin PKK ile ilişkilerin belgelerle ispat ettik. Buna rağmen "ilişkisi yoktur" diyorlar. Bizim müttefikimiz ise bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar. Trump göreve geldiğinde, binlerce TIR Kuzey Suriye sınırına geldi. Bunları terör kamplarına yerleştirdiler. Bütün bu silah, mühimmatları bu teröristler kullanıyor. Bütün bu petrol kuyularını o teröristlere kullanma imkanı verdiler. Sonra, "Bu petrol kaliteli petrol değil" diyerek savunmaya kalkıştılar.

NATO ZİRVESİ

NATO'daki ortaklarımızın, dostlarımızın Türkiye'ye bakışını sorgulamamız lazım. Biz bugün ilk 5 ülke hangisidir derse bunlardan bir tanesi Türkiye'dir. Türkiye bir defa silahlı kuvvetlerimiz olarak biz güçlüyüz. Türkiye'nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür. Stoltenberg "S400 konusu gündeme geldiğinde biz hiçbir ortalığımız hangi tür silah kullandığında karışmayız." demiştir. Biz eğer S-400'ü aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız olduğu için aldık. Bu sonra gündemden yavaş yavaş düştü. Bunun yanında Türkiye'nin kendini koruma hakkı yok mudur?

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Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden

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