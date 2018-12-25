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Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığıyla ilgili açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul adayı için açıklamalarda bulundu. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım için "Adaylık için Meclis başkanımızın istifa etmesine gerek yok" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayının 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi.

'PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç gün içinde Rusya'da görüşeceğini açıkladı.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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