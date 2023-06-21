Erdoğan'dan 'Çalınmadık kapı bırakmayın' talimatı... O toplantıda İmamoğlu ve Yavaş'ın adları da geçmiş: Kulislere sızdı! 'Kılıçdaroğlu kaybedince...'

AK Parti MKYK pazartesi günü toplandı, toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. İddialara göre toplantının gündeminde öne çıkan başlıklardan biri 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerdi. Erdoğan'ın özellikle de İBB ile ilgili söyledikleri kulislerde konuşulmaya başladı.

HEDEF: CHP'Lİ 11 BELEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerin tamamlanmasının ardından kurmaylarına ve teşkilatlarına yerel seçimler için hazırlanması talimatını verdi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin mutlaka kazanılması gerektiğini vurguladı.

'İMAMOĞLU' VE 'YAVAŞ' SÖZLERİ...

Erdoğan ayrıca 2023 seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mitinglere “muhalefetin cumhurbaşkanı yardımcısı” sıfatıyla katıldıklarına değinip Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesiyle İmamoğlu ve Yavaş'ın da kaybettiği değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA VE İSTANBUL İDDİASI

"Ankara ve İstanbul'u rahat alırız" dediği öne sürülen Erdoğan'ın "Çalınmadık kapı bırakmayın. İktidarın yaptığı icraatları sıklıkla anlatın.” talimatı verdiği ifade edildi.

"GEREKİRSE HER KAPIYI ÇALIN"

Daha önceki yıllarda imza attığı "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" çıkışı hala zaman zaman gündeme gelen Erdoğan'ın özellikle de İBB için "teşkilatların ve ve partililerin yaptığı çalışmalar daha fazla görünür olması" gerektiği yönünde uyarıda bulunduğu, “İstanbul’daki çalışmalar görünür değil. Çalışmaları yoğunlaştırın ve görünür kılın. Gerekirse her kapıyı çalıp, icraatları anlatın” dediği belirtiliyor.