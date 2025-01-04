Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki! "SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün ikindi namazında ebediyete uğurladığımız büyük sanatkar Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim taksiratını affeylesin, makamı cennet olsun inşallah.

Sevgili Ordulular, güzelliği dillere destan olan Ordu'nun güzel insanları sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Kongremizin inşallah Ordu'muz için partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Görenleri kendine meftun eden Ordu'muzu bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Bizleri gönül dünyasında ağırlayan her bir Ordulu kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İl kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

"BİZDE MİLLETE HİZMET AŞKI VARDIR"

Bizim için her görev aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. Bu kadronun mensupları arasında millete hizmet aşkı vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla kendi içlerinde kavga ederken biz milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka bir şey görmüyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

Seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizim yol arkadaşımız oldu. Ahde vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için her birinize teker teker teşekkür ediyorum.

Orta Karadeniz'in incisi Ordu tarihi derinliğiyle, mimarisiyle, şiirleriyle, türküleriyle, el sanatlarıyla gönlümüzde mümtaz yere sahiptir. Ordu, Karadeniz'in baş tacıdır. Kültür ve turizmin göz bebeğidir. Ordu'muz inancın, kararlılığın şehridir. Parti içi mücadeleden, ayak oyunlarından başını kaldıramayanlar Ordu'yu anlayamaz. Hamasetle, polemikle siyasetçilik oynayanlar Ordu'yu elbette anlayamaz. Kim ne vaat ediyorsa 5 fazlası diyerek bir sürü söz verdiler. Verdikleri sözlerin üstüne kalın bir sünger çektiler.

"SGK'YI BATIRMAK BİR CHP GELENEĞİ"

Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Şimdi biz buna sessiz mi kalalım.

İstismar siyasetinin içinde 22 yıldır biz olmadık, şimdi de yokuz. Kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz.

Güney sınırımızın ötesinde tarih yeniden yazılıyor. Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor.

"Suriye'de ne işimiz var" diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor. Bay Kemal'e baktıkça Ülkü Tamer'in şiirini hatırlıyoruz: Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Bay Kemal trajikomik durumlara düşüyor. Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz.

Ordu'nun çehresini değiştirdik, değiştirmeye devam ediyoruz. Ordu'ya 22 yılda toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 58 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Şehir hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Ordu'da 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor.

Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."