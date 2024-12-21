Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: "Giderek millilikten ve yerlilikten uzaklaşıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Attığımız her adımda karşımıza çıkıyor, millilikten uzaklaşıyorlar" dedi.
Erdoğan'ın konuşması sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in de salonda yer aldığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
PALANDÖKEN'DEKİ ÇIĞ FACİASI
- Konuşmamın hemen başında, Erzurum Palandöken'de antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Judo Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Emre evladımızın ailesine sabır diliyorum.
- Davamıza ve partimize emek vermiş olup bugün aramızda olmayan kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum. Kongremizin ülkemize, milletimize, Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz Ege Bölgemizin illeri içerisinde İstiklal harbinde en fazla şehidi Muğla verdi. Gençler şehitlerimizin emaneti vatan topraklarımızın muhafazasını bugün sizler yapıyorsunuz. Muğla'nın vatan müdafası kadar demokrasi mücadelesi de gurur kaynağıdır. AK Parti'nin kuruluşundan beri bizi yalnız bırakmadınız, desteğinizi eksik etmediniz. Muğla'dan yükselen samimi coşkunun 81 ili sarmakla kalmayacağına sınırlarımızın ötesinde de umut kaynağı olacağına inanıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.
"EN BÜYÜK CANİLER İNSANIMIZIN UMUDUNU ÖLDÜRENLERDİR"
- Nice medeniyetlerin doğup battığı bu toprakları vatanımız yapmak için çok fedakarlık yaptık. Sadece dışarıdan gelen saldırıları göğüslemekle kalmadık içerdeki ihanet odaklarıyla da mücadele ettik. Cumhuriye döneminde kendi halkının değerlerine düşman mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedik. Bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanımızın öz güvenini kırmaya, onu savunmasız bırakmaya çalışanlar var. En büyük caniler insanımızın umudunu öldürenlerdir.
"HER BİRİ DİĞERİNİN AYAĞINI KAYDIRMAKLA MEŞGUL"
- Yaptıkları hiçbir ese ve hizmet olmadıkları halde kavga çıkarmakta pek mahirdirler. Siyaset kameralara iş yapmakla yürütülecek iş değildir. Ülkemizin son asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle yaşadığına, kimlerin yerinde yeller estiğini görmek yetiyor. Yıllardır yönettikleri yerleri nasıl geri bıraktıklarını, imkanlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyorum. Kendi içlerindeki kavganın temelinde bu rant kavgası var. Kimden bahsediyoruz. CHP'den bahsediyoruz. Her biri diğerinin ayağını kaydırmakla meşgul bir yapı var. Esasen CHP tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Türkiye'nin giderek etkin güç olmasından rahatsız olanların aparatı haline geldiler. Bunlar iftira değil apaçık hakikattir.Türkiye sınır ötesi harekatlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor? CHP.
"CHP, MİLLİLİKTEN VE YERLİLİKTEN GİDEREK UZAKLAŞIYOR"
- Uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin de bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz. Eski genel başkanları gerçeklerden kopmuş halde 13 yıl siyaset yaptı. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst süte koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi eğlendiriyordu ama artık komik bile değil. Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne de politika geliştirme kabiliyetine sahip.
"REÇETESİ OLAN PARTİ VE İTTİFAK YİNE BİZİZ"
- AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kendi içinde değişim sürecini hep yaşatmıştır. Hayatın her alanına dokunan icraatlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık. Bugünde ülkenin ihtiyacı olan her konuda vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Ülkemizin itibarını devletimizin çıkarlarını korumak için her türlü riski alan ve tavır geliştiren parti ve ittifak biziz.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır