Erdoğan'dan çok sert sözler: Başlarına geçireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Teşkilatlara çağrıda bulunarak "Sizlerden de teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi, her kesimden vatandaşımızı harekete geçirmenizi istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP tarafının taciz, tecavüz, hırsızlık skandalını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Meclisimiz gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Bu konudaki gayretleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz, Meclis çalışmalarının lokomotifliğini Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti ve MHP grupları üstlenmektedir. Arkadaşlarımızın komisyon ve genel kurul faaliyetlerine katkılarını dikkatle izliyorum. Yasama ve yürütme arasındaki iletişimin güçlendirilmesi her iki taraf açısından da olumlu neticelere vesile olmaktadır. Her gün bir bakanımızın mecliste bulunmasını sağlayarak talep ve tespitlerin en üst düzey muhatabına ulaştırılmasını temin ettik.

"TEŞKİLATLARIMIZI HAREKETE GEÇİRMENİZİ İSTİYORUZ"

Bu hafta sonu inşallah Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz ziyaretimiz olacak. Sizlerden de teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi, her kesimden vatandaşımızı harekete geçirmenizi istiyoruz. Biz vatandaşlarımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız. Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her yeri, konuyu karşı tarafından yalanla doldurduğunu unutmamalıyız.

"KARALAMA KAMPANYALARINI BUNLARIN BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"

Yurt dışı karanlık çevreler ve kirli sosyal medya mecraları desteği ile pervasızlaşan bu kirli yüzü göstermek milletimize boynumuzun borcudur. Sergilenen oyunu hakikatleri ortaya koyarak bozacağız. CHP tarafının taciz, tecavüz, hırsızlık skandalını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz. Mümkünse sıkıntısını çözerek, gönlünü alarak vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri gösterecek bir duruş ortaya koymamız en önemlisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir diyoruz. Bir kez daha sizlerden tüm vaktinizi, milletimizin gönlünü kazanmaya yönelik faaliyetlere hasretmenizi istiyorum.

Türkiye kuruluşundan sonraki en büyük demokrasi ve kalkınma reformları ile uygulamalarına bizzat bizim dönemimizde kavuştu. İnsanımız, eğitimden sağlığa, çevreden toplu konuta, sosyal yardımlara kadar her alanda hizmet ve eserlerle bizim dönemimizde buluştu.

"SİYASİ HIRSIZLIK, HİZMET HIRSIZLIĞI DAHA KÖTÜDÜR"

Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Hedef 2023 Haziran. İnşallah 2023 Haziran'ı ile birlikte ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak. Dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin bizim bakanlığımızın çalışmaların sahiplenmelerine karşı da dikkatli olmalıyız. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha kötüdür.

Biz kimin ne dediğine, ne yaptığına bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Ülkemize hangi yeni hizmetleri kazandıracağımıza bakacağız. Milletimizin hangi konuda talebi varsa, onu yerine getirmenin yolunu arayacağız. Çünkü biz, derdi millet olan, insan olan, ülke olan, hizmet, eser ve yatırım olan bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. İnşallah 2023'te Cumhur İttifakı olarak halkımızın önüne bu anlayışla çıkacağız. Hep birlikte daha çok çalışarak, sıkı mücadele ederek, Türkiye'yi bölgesel ve küresel, siyasi, ekonomik, demokratik liderlik düzeyine mutlaka çıkartacağız.

"DİN KİSVESİ ALTINDA BU MİLLETİ SÖMÜRENLERE DE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Meclisimiz o gece sergilediği cesur duruşla, gazilik ünvanını hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. Devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Bir bunları içeride de dışarıda da kovalıyoruz. Yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz yürütüyorsak FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim dinimizi sömürdüler. Açık söylüyorum, aldandık.