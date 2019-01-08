Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Meclis'te de saflar netleşmiştir. Bir yandan AK Parti ve onunla ülkenin, devletin bekası konusunda birlikte yol yürüyen MHP ile yerli milli duruş sahibi kesimler vardır. Diğer yanda ise ana muhalefet ve artık onunla aynı yolda yürüdüğü aşikar bölücü örgütün güdümündeki parti gibi partiler vardır.

AÇIKLAMADIĞIMIZ 6 İL KALDI



Şu ana kadar açıklamadığımız 6 ile veya büyükşehir adayımız kaldı. Bu hafta sonu, Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'ya giderek milletimizin huzuruna adaylarımızı çıkartacağız.

MHP ile belediye başkanlığı seçimlerinde yapacağımız işbirliğinin de hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum.

KİMSE 'BEN' DİYE HAREKET ETMESİN



Yapmış olduğumuz bu ittifak konusunda her şeyden önce tüm teşkilatlarımızın, partimizin MYK'sının, MKYK'sının almış olduğu kararlara saygı duyulmasını özellikle rica ediyorum. Bizler olayları enine boyuna istişaresini yapıyor ve kararımızı da ona göre veriyoruz. Bizler bu yürüyüş esnasında hep Cumhur İttifakı olarak kazanmaya karar vermiş bir davayız. Bunun böyle bilmenizi istiyorum. Kimse kalkıp 'Ben' diye hareket etmesin. Burada 'Biz' var.