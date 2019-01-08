Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Meclis'te de saflar netleşmiştir. Bir yandan AK Parti ve onunla ülkenin, devletin bekası konusunda birlikte yol yürüyen MHP ile yerli milli duruş sahibi kesimler vardır. Diğer yanda ise ana muhalefet ve artık onunla aynı yolda yürüdüğü aşikar bölücü örgütün güdümündeki parti gibi partiler vardır.
AÇIKLAMADIĞIMIZ 6 İL KALDI
Şu ana kadar açıklamadığımız 6 ile veya büyükşehir adayımız kaldı. Bu hafta sonu, Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'ya giderek milletimizin huzuruna adaylarımızı çıkartacağız.
MHP ile belediye başkanlığı seçimlerinde yapacağımız işbirliğinin de hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum.
KİMSE 'BEN' DİYE HAREKET ETMESİN
Yapmış olduğumuz bu ittifak konusunda her şeyden önce tüm teşkilatlarımızın, partimizin MYK'sının, MKYK'sının almış olduğu kararlara saygı duyulmasını özellikle rica ediyorum. Bizler olayları enine boyuna istişaresini yapıyor ve kararımızı da ona göre veriyoruz. Bizler bu yürüyüş esnasında hep Cumhur İttifakı olarak kazanmaya karar vermiş bir davayız. Bunun böyle bilmenizi istiyorum. Kimse kalkıp 'Ben' diye hareket etmesin. Burada 'Biz' var.
Karşımızda malum, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet', benim ifademle 'illet' ittifakı var. Bugün Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Sorun ana muhalefetin iktidara talip bir siyasi organizasyon gibi değil de marjinal bir örgüt gibi davranıyor olmasıdır. Yerli ve milli duruş sahibi CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum ki, bugün CHP yönetimi, Cumhuriyetçilikle de, Halkçılıkla da uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir. CHP adına konuşan bir takım isimlerin yaptıklarına baktığımızda kimi zaman acı acı gülümsüyor, kimi zaman öfkeleniyoruz. Sıkıntının asıl kaynağı bu partinin başındaki zattır.
Koltuğunu riske atmamak için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya cesaret edemedi, edemez. Kendisine karşı açtığımız davaları, tazminatların haddi hesabı yok. Onaylanıp daha gelecek olanlar da var o ayrı. CHP'nin başındaki zatın ve kimi belediye başkanlarının içlerindeki Bizans aşkı bir başka dikkat çeken olay. Gezi olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı' sloganı yazılmıştır.
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI VE EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ
CHP'li Edirne Belediye Başkanı'nın astığı afişler konuşuldu. Bizans dönemi ismi ile hazırlanan afişler CHP zihniyetinin yeni bir tezahüründen başka bir şey değildir. Kıbrıs Türkü'nün yüzünün tahrip edilmesi de ayrı bir garabettir. Bunların İstanbul adayının Kıbrıs'la ilgili heykele Türklerin katledilmesini savunan Rum lideri koyması da aynı zihniyettir.
DENİZ ÇAKIR'A ÇOK SERT TEPKİ
Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Adı da sanatçıymış. Peh. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek, faşistliğin dik alasıdır. Bu CHP zihniyetidir.
BOLTON'A TEPKİ!
Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabullenmemiz, yutmamız mümkün değil. Hiçbir zaman PKK/YPG benim kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Hangi milletten olursa olsun eğer terörist ise gereğini yaparız, hakkından geliriz.
Trump'a terör örgütü ile yürüttükleri ortaklıktan duyduğumuz memnuniyetsizliği açık bir dille ifade ettim.
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