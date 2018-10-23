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Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ipleri attığı konuşmasını gerçekleştirdiği grup toplantısı sonrasında merak edilen soruya yanıt verdi. Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz' diye konuşurken, gazetecilerin yönelttiği 'Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna ise 'Şu anda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yerel seçimle ilgili “Parti olarak herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır” açıklamasının ardından Cumhur İttifakı’nın geleceğine ilişkin soruya yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek. Biz de kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Cumhur İttifakı’nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı’na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz. Çünkü cumhurun ittifakı demek, milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bahçeli ile görüşecek misiniz?” sorusuna ise “Şu anda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok” karşılığını verdi. (DHA)

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