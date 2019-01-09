Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'na katıldı. Konuşmasına, Türkiye Belediyeler Birliği ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu tarafından düzenlenen toplantının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, toplantıyı düzenleyenlere, tebliğlerle toplantıya katkı vereceklere ve bu sürece destek veren Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na teşekkür etti. Bu sempozyumun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde gerçekleşiyor olmasını çok isabetli bulduğunu ifade eden Erdoğan, oturum başlıklarının, hem yerel yönetimlerle ilgilenen akademisyenlere ve politika belirleyicilere hem de belediye başkanlarına ışık tutacak mahiyette olduğunu söyledi. "İlimin ışığıyla aydınlanmamış yolların nereye çıktığını kestirmek çok zordur." diyen Erdoğan, sempozyumun istifade etmesini bilenler için kendi alanında geleceğe yakılmış bir ışık olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempozyum tartışmalarının ve sonuçlarının hayata geçirilmesinde kurulların hassasiyet göstermesinin, verilen emeğin karşılığını bulması bakımından önemine dikkati çekti.

"KOALİSYONLARLA GEÇEN YILLARIN ÜLKEMİZE ÇOK AĞIR MALİYETİ OLDU" Türkiye'nin son 5 yıllık dönemde pek çok tarihi hadiseyi üst üste yaşadığını vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin bunların en önemlilerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin yönetim sistemi tartışmalarının yeni olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Osmanlı döneminde Meşrutiyetin ilanıyla başlayan, Kurtuluş Savaşı'mızın Cumhuriyet ile birlikte keskin bir değişim yaşayan yönetim sistemi arayışımız, çok partili hayata geçişin ardından da sürdü. Parlamenter sistem içinde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyeti oldu. Sürekli krizler, kaoslar, darbeler, cuntalar, istikrarsızlıklarla akıllarda kalan bu dönemlerde her sorumluluk sahibi devlet ve fikir adamı yönetim sistemimizin değişmesi gerektiğini hep söylemişlerdir." değerlendirmesinde bulundu. "14 YILININ ENFLASYON ORTALAMASI 70,3" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011 yılından bu yana ısrarla yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini ifade ettiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümde koalisyon hükümetleriyle geçen dönemlere ait bir tablo var. Bunların içerisinde 3 dönem veya 3 yıl hariç diğerleri hep koalisyonlar. Bu dönemler içerisinde enflasyonu bir çıkarayım istedim, 30 yıl. Bunun 14 yılının enflasyon ortalaması 70,3. Şu anda muhalefete bakıyoruz, diyor ki; 'Enflasyonun en yüksek olduğu dönem şu andaki iktidarın dönemi'. Ben resmi rakamla konuşuyorum, atarak, tutarak değil. İçimizde hocalarımız var, milletvekillerimiz, bakan arkadaşlarımız var. Hepsinin de bunu araştırması mümkün. Bakınız, 1989 enflasyon 64,3 tek partili dönem Anavatan Partisi. 1990 enflasyon 60,4 Anavatan iktidarı. 1991 enflasyon 71,1 Anavatan dönemi. 1992 DYP-SHP, enflasyon 66. 1993 enflasyon 71,1 DYP-SHP. 1994, burası bir felaket, enflasyon 120,3, iktidar DYP-SHP. 1995 enflasyon 76,1 iktidar yine DYP-SHP. 1996 enflasyon 79,8 iktidar Refah-DYP, 1997 enflasyon 99,1 Anavatan-DSP. 1998 enflasyon 69,7 iktidar Anavatan-DSP, 1999 üçlü bir iktidar var ama enflasyon 68,8. 2000, orada da ilk defa koalisyonlar döneminde biraz düşüyor, 39. 2001 orada 68,5 enflasyon, üçlü bir koalisyon. 2002'ye geliyorum burada bu üçlü koalisyonun düştüğü nokta 29,8. Bu 14 yılın ortalaması 70,3."

"16 YILIN ENFLASYONDA ORTALAMASI 9,54" AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte artık koalisyonlar döneminin bittiğine işaret eden Erdoğan, "Tek başına hep bizim iktidarlarımız. 16 yılın enflasyonda ortalaması 9,54. Gerçek ortada. Hepsinde tek başımıza iktidarız. Burada yine bakıyoruz, 2003'te 12,7, 2004 9,4, 2005 7,7, 2006 9,7, 2007 8,4, 2008 10,1, 2009 6,5, 2010 6,4, 2011 10,5, 2012 6,2, 2013 7,4, 2014 8,2, 2015 8,8, 2016 8,5, 2017 11,9, en yüksek 2018 20,3. Ama ortalama 9,54." dedi. Anamuhalefetin "En yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde olmuştur" iddiasına ilişkin Recep Tayyip Erdoğan, "Yalan üzerine siyaset, yalan üzerine yerel yönetim kurulu olduğu zaman orada çöp, çukur, çamurdan kurtulamazsınız." ifadelerini kullandı. "GREVE GİDİLDİYSE SENİN BECERİKSİZLİĞİNDEN GİDİLDİ" Erdoğan, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda CHP'den nasıl bir İstanbul teslim aldığını, İstanbulluların çok iyi bildiğine işaret etti. Erdoğan, "Çöp dağlarının, hava kirliliğinin ileri derecede olduğu ve bazı medya organlarının maske dağıttığı bir İstanbul." dedi. Ümraniye vahşi çöp depolama alanının patlaması neticesinde 39 vatandaşın öldüğünü, oranın belediye başkanının da CHP'li olduğunu belirten Erdoğan, "Ama tabii çöp depolamayı büyükşehirler yapıyor ve o zaman da yine belediye başkanı vardı ve şimdi kendini savunuyor; 'grev vardı ne yapayım' diyor. Tamam da greve gidildiyse senin beceriksizliğinden gidildi veya greve gitmemenin yöntemleri var, çözseydin." diye konuştu.

İzmir'deki İZBAN grevini hatırlatan Erdoğan, "Baktık ki anlaşamıyorlar, mecburen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile grevi 2 ay erteledik. Yetkim oraya kadar olduğu için 2 ay erteledik. Ondan sonra Hakem Kuruluna gidecek. Niye? Bizim derdimiz var, dertliyiz. Orada vatandaşımızı sokaklarda sersefil yapma hakkımız var mı? Bunu çözmek durumundayız. İZBAN'ın yüzde 50'sini devlet, yüzde 50'sini belediye yapmış. Niçin yapılmış bunlar? Halkımızın huzurlu bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek için yapılmış. Dün itibarıyla oradaki grev 2 ay süreyle ertelenmiş oldu." ifadelerini kullandı. "OSMANLI'DA DA BU SİSTEM VAR" Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçme kararı yine çok ağır bir dizi krizin ardından ortaya çıktığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gezi olayları ile sokaklar, 17-25 Aralık darbe girişimi ile emniyet, yargı, bürokrasi vasıtasıyla hükümeti, çukur eylemleriyle ülkemizin birliğini, güneydoğu Anadolu'nun ne hale geldiğini özellikle bölgede yaşayan kardeşlerim iyi bilir. 2015'te üst üste yaşadığımız seçimlerle siyasi istikrarımızı, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle sınırlarımızı hedef alan çok yönlü çok boyutlu saldırılara hep bu süreçte maruz kaldık. En son 15 Temmuz darbe girişimi bize ülkemizin geleceğini güvence altına alabilmek için derhal harekete geçmemiz gerektiğini gösterdi. AK Parti olarak MHP ile vardığımız uzlaşma sayesinde önce Mecliste ardından halk oylaması ile milletimiz nezdinde bu değişimi tescil ettirdik. Yeni sistemi, yürütme organı tümüyle cumhurbaşkanının uhdesinde kalacak, yasama yetkileri tamamen Meclise ait olacak, yargı da bağımsız ve tarafsız çalışacak şekilde oluşturduk. Böylece eskiden sadece kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık."

Türkiye'nin uzun zamandır arayışı ve özlemi içinde olduğu yeni yönetim sistemine kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Çünkü bunun tartışması yeni değil. Rahmetli Türkeş döneminde bu yerini almış, ondan sonra aynı şekilde merhum Özal'ın, merhum Demirel'in, merhum Erbakan'ın da üzerinde ısrarla durduğu bu yönetim sistemi. Bizim dönemimizde tartışılmaya başlamadı, o zamandan beri tartışılıyor. İşin daha da gerisi var. Osmanlı, orada da zaten bu sistem var. 24 Haziran seçimleriyle de bu sistemi tüm unsurlarıyla uygulamaya başladık. Tabii bu arada ülkemizin huzurundan ve istikrarından rahatsız olan çevreler de boş durmadı." diye konuştu. "KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN" Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin hemen ardından bu defa ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını, bu saldırıyı da kısa sürede bertaraf ettiklerini bildirdi. Ekonomiyi yeniden dengeye kavuşturarak, hedeflere ulaşma kararlılığını bir kez daha dosta düşmana gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, kur, faiz, enflasyon üçgeninde yaşanan sıkıntıların süratle telafisi için sanayiciden esnafa çiftçiden ihracatçıya kadar her kesime yönelik çok önemli destek programları hazırlayıp uygulamaya geçirdiklerini aktardı. Erdoğan, Bu arada Suriye başta olmak üzere ülkeye yönelik terör tehditlerini kaynağından ortadan kaldırma politikasını kararlılıkla sahaya yansıtmayı da sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan, "Gerek son 16 yılda ülkeyi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz seviye gerekse yeni yönetim sistemimizin imkanları, maruz kaldığımız saldırılara daha hızlı ve etkin karşı koyabilmemizi temin etti. İnşallah 2019 yılı ile birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu. Bu süreçte her alanda olduğu gibi yerel yönetimler konusunda da yeni bakış açılarına, yeni ufuklara, yeni araçlara ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu'nun bu çerçevede önemli bir dönem noktası teşkil edeceğine inandığını belirtti. YEREL YÖNETİMLERE "SIFIR ATIK" ÇAĞRISI Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki "Sıfır Atık Projesi"ne değinerek, "Sıfır Atık Projesi konusunda ben yerel yönetimlerin çok çok kararlı çok çok ısrarlı olması gereğini savunuyorum." dedi. Plastik poşet ve bunun benzeri birçok ürünle ilgili bir savaş başlattıklarını bildiren Erdoğan, "Bunları toprak 500, 750, 1000 yıl eritemiyor. Buna karşı bir savaş. Bu savaşımızı kararlı şekilde başlattık." diye konuştu.