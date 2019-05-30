Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Yargı çalışanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile nelerin hedeflendiğini açıkladı.

'ADALETTE YAŞANAN GECİKMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ'

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak, tarihi nitelikte bir adım attık. Adalet Bakanlığımızın uzun soluklu, titiz ve tüm paydaşların dahil edildiği bir süreçten sonra hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesini kamuoyu ile paylaştık. Bu paket 2002’den beri adalet sistemimizin eksikliklerinin giderilmesi yönünde hayata geçirdiğimiz reform adımlarının en son örneğidir” diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin içeriğinden bahseden ve her alanda tarihi nitelikte iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Son reform paketi ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, hak arama yollarını genişletmeyi, hukuki güvenlik ve hukuk istikrarına korumayı, hepsinden önemlisi adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ana gayemiz yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmek” şeklinde konuştu.