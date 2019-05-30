HABER

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu millet bebek davası, afedersiniz köpek davası gibi uyduruk davalarla başbakan ve bakanlarının yargılandığı, asıldığı, şehit edildiği utanç sahnelerine şahit oldu. 17-25 Aralık sürecinde yaşanan hukuk katliamları ise yargının bir dönem oligarşik, hizipçi ve örgütlü bir yapının nüfuz alanına girmesinin can yakıcı sonuçlarıdır. Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur' dedi.

Yargı çalışanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile nelerin hedeflendiğini açıkladı.

'ADALETTE YAŞANAN GECİKMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ'

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak, tarihi nitelikte bir adım attık. Adalet Bakanlığımızın uzun soluklu, titiz ve tüm paydaşların dahil edildiği bir süreçten sonra hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesini kamuoyu ile paylaştık. Bu paket 2002’den beri adalet sistemimizin eksikliklerinin giderilmesi yönünde hayata geçirdiğimiz reform adımlarının en son örneğidir” diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin içeriğinden bahseden ve her alanda tarihi nitelikte iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Son reform paketi ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, hak arama yollarını genişletmeyi, hukuki güvenlik ve hukuk istikrarına korumayı, hepsinden önemlisi adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ana gayemiz yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmek” şeklinde konuştu.

'BU MİLLET BEBEK DAVASI, AFEDERSİNİZ KÖPEK DAVASI GİBİ UTANÇ SAHNELERİNE ŞAHİT OLDU'

Türkiye’nin geçmişte adalet sisteminden kaynaklanan hataların, gecikme ve tarafgirliklerin bedelini çok ağır ödemiş bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, “Bu ülkenin sözüm ona adaleti tesis adına evlatlarının bir sağdan bir soldan darağacına gönderildiği çok acı günler yaşandı. Bu millet bebek davası, afedersiniz köpek davası gibi uyduruk davalarla başbakan ve bakanlarının yargılandığı, asıldığı, şehit edildiği utanç sahnelerine şahit oldu. 17-25 Aralık sürecinde yaşanan hukuk katliamları ise yargının bir dönem oligarşik, hizipçi ve örgütlü bir yapının nüfuz alanına girmesinin can yakıcı sonuçlarıdır. Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur. Şüphesiz yargıya güveni perçinleyecek olan yegane faktör, mahşeri vicdanı ferahlatan doğru ve adil kararlar vermesidir. Bunun için her hal ve şartta Türk yargısı; bir çıkar grubunun, ideolojinin, siyasi görüşün, vesayet odağının veya fraksiyonun değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için siyasetçilerle beraber yargı mensuplarımıza önemli sorumluluklar düşüyor.

Geciken adalet, adalet değildir. Önümüze gelen her dosyanın içinde en az bir insanın hikayesi, istikbali, geleceği ve kaderi bulunuyor. Vazifemizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine leke sürülmemesi bu açıdan hayati önem taşıyor. Ne tek bir vatandaşımızın hakkını yiyeceğiz ne de tek bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun yenilmesine göz yumacağız. Kökeni, maddi durumu, siyasi görüşü, görünüşü ne olursa olsun 82 milyonun her bir ferdi için adaleti tesis etmenin gayreti içinde olacağız. Özellikle cezasızlık algısının toplumumuzda yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz. Böyle bir algının yaygınlaşması insanların adaleti mahkeme kapıları yerine başka güç odaklarında aramasına yol açarak. Bu ise devletin bekasına yönelik en büyük tehdittir” ifadelerini kullandı. (İHA)

Asansörde kabus! Korkunç olay Asansörde kabus! Korkunç olay
Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptıKılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı
Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan yargı

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 9 yorum
herşey güzel olacak gibi reyiz
küçük çocuklara taciz ve tecavüzüde ağır yaptırım yapılması gerekiyor Hadim ve müebbet gibi
Yargi kurumunu dün fetonun kucağına attınız bugün de ulusalcıların kucağında. Benzer hataları siz yaparsınız cezasını millet çeker. Sonra da Allah bizi affetsin dersiniz. Bir arpa boyu yol alamayacağız anlaşıldı. Eğer adliyeye işin düşmezse bu ülke Adalet ve hukuk devletidir. Ama işin bir düştü mü ne adalet bulursun ne hukuk.
@adcet ulusalcılar seni rahatsız mı etti? Cemaatler ve Fetö darbesi hiç sana ders olmamış.YSK yı daha anlamadınız?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

SON DAKİKA: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.