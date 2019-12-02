Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Engelliler gününün Türkiye'deki ve dünyadaki bütün engelliler için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Çağdaş ve sosyal devlet olma anlayışımızın gereği olarak, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için çalışmak her zaman önceliğimiz olmuştur. Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZVERİ MESAJI

Engelliliğin, sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik veçheleri boyutları bulunan çok katmanlı bir konu olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 17 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık. Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır" diye konuştu.