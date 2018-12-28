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Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi ve bölgeye Suriye Ordusu'nun girerek bayrak dikmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada "'Suriye psikolojik çalışma içinde. Henüz kesin bir şey söz konusu değil. Şu anda bu topraklar tabi ki Suriye'ye ait. Biz zaten Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Tek amacımız terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Onlar çıkarsa zaten bize de gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle;

Suriye psikolojik çalışma içinde. Orada bayrağını dalgalandırma gibi bir durum var. 1 saat kadar önce gerekli görüşmeleri yaptım ama henüz kesin bir şey söz konusu değil. Rusya'da ifade etti. Kesinleşmiş değil. Yarın sabah heyetimiz Moskova'ya gidecek. 4'lü bir ekip orada bu konuları ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin'le hem telefon hem de Moskova ya da Soçi ziyaretim olabilir.

HEDEFİMİZ YPG'NİN GEREKLİ DERSİ ALMAZ

Olay sade Menbiç değil. Bizim bütün hedefimiz oradaki YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık. Detaylara girmeyeceğim. İstihbarat ölüdür, diriltmek olmaz. Bölgede her türlü adımları atmış vaziyetteyiz.

'TERÖRİSTLER BÖLGEDEN ÇIKARSA BİZE GEREK KALMAZ'

Obama bize verdiği sözleri tutmadı. Menbiç'ten teröristleri çıkaracağını söylemişti. Trump'la da bu konu yine gündeme geldi. Trump da bize destek verdi. Şu anda bu topraklar tabi i Suriye'ye ait. Biz zaten Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Tek amacımız terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Onlar çıkarsa zaten bize de gerek kalmaz.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Menbiç YPG Suriye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yandan halimem yandan severim seni candan gene kıvırdık.Hahaayyyyyy
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