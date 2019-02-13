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Erdoğan, salondaki o sözleri duyunca böyle yanıt verdi: Kusura bakma, senin haberin yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da esnaf buluşmasında konuştu. Erdoğan konuşmasında, salondakilerden birinin gübre desteğine ilişkin sözlerine, "Senin haberin yok o zaman. Gübre desteği de verdik. Kusura bakma, senin haberin yok. Ya haberin yok ya da devletin verdiği imkanların takip edemiyorsun" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da esnaf buluşmasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşması sırasında salondan gelen gübre desteğine ilişkin bir söze, "Mazot desteği veriyoruz değil mi? Senin haberin yok o zaman. Gübre desteği de verdik. Kusura bakma, senin haberin yok. Ya haberin yok ya da devletin verdiği imkanların takip edemiyorsun" diye karşılık verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Biz esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile 0 seviyesine kadar indiren iktidarız. Bendevi bey müjde vereyim mi? Kredi vadelerini 5 yıla, 7 yıla hatta kimi durumlarda 10 yıla kadar uzatarak, bir imkan ortaya çıkardık. Sıkıntılı dönemlerde esnaf ve sanatkarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görebilmelerini temin ettik.

Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini Mart ayı sonuna kadar uzattık.

TANZİM SATIŞLAR

Fırsatçılık yapmaya çalışan birileri çıktı, biz meydanı bunlara bırakmadık. Milletimiz özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını etkileyen fırsatçılara çok öfkelidir. Bunun için tanzim satışların kurulması kararı aldık. Yüksek fiyatlarla bu simsarcıların mal satmasını engelleyelim diye bu kararı aldı.

Sebze yanında temizlik ürünlerinden tutunuz birçok kaleme kadar ucuz ürünü halkımıza satmayı sağlamamız lazım. Esnaf milletin bir bireyidir.

"YA HABERİN YOK, YA DA TAKİP ETMİYORSUN"

(Gübre desteği isteği) Mazot desteği veriyoruz değil mi? Senin haberin yok o zaman. Gübre desteği de verdik. Kusura bakma, senin haberin yok. Ya haberin yok ya da devletin verdiği imkanların takip edemiyorsun.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan esnaf buluşmaları

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
şu anda dış borç 480 milyar dolar oldu bunuda söyle, mavi boncuk dağıtmanın gerçek dışı olduğunu biliyor aziz millet. stopaj ve gelir vergi dilimi altında eziliyoruz,emekliden çalışıyor diye maaşından %15 kesende sizsiniz,eskiden kimse çalışan emkliden kesmedi,8 yılda 96 ay 200tl den 20bin tl. gitti sizin cebinize.
@medikalci Ne kadar inkar etseler de seçimden sonra sağlam bir borç alınacak dışarıdan...Tanzimle seyyar sebze ile şirin görünmeye çalışıyorlar.Hala hizmetkaaaar olmak diyor ama nafile.
Arkadaşım çalışan emekliden kesintiyi bu iktidar kaldırdı.%25 ten 15 e vergiyi bu iktidar indirdi.Basit usulde 8 bin liraya kadar kardan vergiyi bu iktidar kaldırdı.Benimde onaylamadığım konular var ama senin saydıkların hepsi yanlış.Kızdığım icraatları olsada hakkaniyetten ysnayım Saygılarımla....
2015 de yada 2016 da kaldırıldı çünki CHP den aşırı baskı geldi, Cumhur ittifakı seçimi zarar görmesin diye rafa kalktı yarın iner raftan kasada para kalmadı. Gözünüzü bi açın allah aşkına biatı bırakın,adam hırsızdan yana oy verecez hırsız bizim hırsızımız diyor yaaa kafayı yediler.çıkıpta sen ne diyon şaşırdın mı diyen yok.
FIRSATÇILARIN BAŞINDA OLAN NELER SÖYLÜYOR YA RABBİ. ŞEHİDİ SATAN BUNLAR, ESNAFI HAİN-DÜŞLMAN-KAZIKÇI SÖZLERİ İLE YAFTALAYAN BUNLAR, MİLLETİ YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKİP SOYDURTAN BUNLAR, Hele hele İMAR BARIŞI DOLANDIRICLIĞI İLE DOLANDIRAN,MİLLETİ DOLANDIRICILIĞA SOKAN DA AKP . , SAHİ BUNLAR ALLAHDAN KORKMAZ,KULDAN DA UTANMAZLAR MIŞ.YUUUUUUUUUH
MÜSLÜMANLARYA FAİZLE ÖVÜNÜYORLAR. aLLAH YASAKLIYOR BUNLARDA SEVİNİYOR FAİZİ DÜZENLEDİK DİYE. ENFLASYON %400 OLMUŞ AMA SİZ 20 GÖSTERDİNİZ ALLAHTAN KORKUN. AMA KORKMAYIN SİZİN BERAT BELGENİZ VAR.
@hortex SALAKLIK BEDAVA..BENİM BELEDİYEYE VERDİGİM VERGİLERLE ZARARINA SATIS YAPIYOR..AMAC URETİMİ ARTTIRIP BOLLUKLA UCUZ SAGLAMAK..AMA BAZILARI BUNU DUSUNECEK KAPASİTEDE DEGİL..ADAM SENİN PARANI SANA SATIYOR..BELEDİYELER PARAMI BASIYOR..EEE O ZAMAN DİGER ESAS HİZMETLERİNDEN KESECEK YADA YİNE BİR VERGİ YUKSELTMESİ YAPACAK
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