Erdoğan, salondaki o sözleri duyunca böyle yanıt verdi: Kusura bakma, senin haberin yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da esnaf buluşmasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşması sırasında salondan gelen gübre desteğine ilişkin bir söze, "Mazot desteği veriyoruz değil mi? Senin haberin yok o zaman. Gübre desteği de verdik. Kusura bakma, senin haberin yok. Ya haberin yok ya da devletin verdiği imkanların takip edemiyorsun" diye karşılık verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Biz esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile 0 seviyesine kadar indiren iktidarız. Bendevi bey müjde vereyim mi? Kredi vadelerini 5 yıla, 7 yıla hatta kimi durumlarda 10 yıla kadar uzatarak, bir imkan ortaya çıkardık. Sıkıntılı dönemlerde esnaf ve sanatkarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görebilmelerini temin ettik.

Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini Mart ayı sonuna kadar uzattık.

TANZİM SATIŞLAR



Fırsatçılık yapmaya çalışan birileri çıktı, biz meydanı bunlara bırakmadık. Milletimiz özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını etkileyen fırsatçılara çok öfkelidir. Bunun için tanzim satışların kurulması kararı aldık. Yüksek fiyatlarla bu simsarcıların mal satmasını engelleyelim diye bu kararı aldı.

Sebze yanında temizlik ürünlerinden tutunuz birçok kaleme kadar ucuz ürünü halkımıza satmayı sağlamamız lazım. Esnaf milletin bir bireyidir.

"YA HABERİN YOK, YA DA TAKİP ETMİYORSUN"



(Gübre desteği isteği) Mazot desteği veriyoruz değil mi? Senin haberin yok o zaman. Gübre desteği de verdik. Kusura bakma, senin haberin yok. Ya haberin yok ya da devletin verdiği imkanların takip edemiyorsun.

