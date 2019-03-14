Erdoğan'dan 'Ezan'a protesto' tartışması hakkında açıklama

Mehmet Özhaseki, belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem yani 25 yıl Kayseri'de belediye başkanlığı yaptı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak deneyimli isimlerle karşınıza çıktık, Ankara'ya tecrübe ve vizyon yakışır dedik.

Veysel Tiryaki 3 dönem yani 15 yıl Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Dinamik, çalışacak, tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var. Altındağ'ı Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Vatandaşlarımızın gururla misafirlerini götürdüğü yerlerde Veysel Bey'in imzası var.

17 yıldır olduğu gibi sizlere mahcup olmayacağız. 1 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine son vermemiz gerekiyor, Yenimahalle'yi yeni bir vizyonla buluşturmalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Yenimahalle'deki mitingde konuştu. Erdoğan, Taksim'deki 'Ezan'a protesto' iddialarıyla ilgili olarak, "CHP sözcüsü onlar diyor, düdükleri polise karşı öttürdü. Siz kimi kandırıyorsunuz. Milleti enayi mi sanıyorsunuz?" dedi.

KENDİSİ GİBİ SÜREKLİ KAYBEDEN BİRİNİ ADAY YAPTI



Peki muhalefet ne yaptı? Biz başarıyı ödüllendirirken onlar ne yaptı?

Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki kez ret yemiş, geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde bile yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar.

Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar. Sadece bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler.

BİR BUKALEMUN İTTİFAKI OLUŞTURDULAR



Nabza göre şerbet veren, Doğu'da bölücü, Batı'da Atatürkçü, Ankara'da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. HDP'nin Ankara'da neden aday çıkarmadığını niçin anlatmıyorlar.

Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kürt olmadığı halde Kürtleri istismar ediyor. Kürdistan'ı çok seviyorsa defolsun oraya gitsin. Benim ülkemde böyle bir yer yok. Biz bölgelerimiz, topraklarımız üzerinde ameliyat yaptırtmayız.

EZAN TEPKİSİ



CHP sözcüsü onlar diyor, düdükleri polise karşı öttürdü. Siz kimi kandırıyorsunuz? Milleti enayi mi sanıyorsunuz?

