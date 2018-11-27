Erdoğan'dan flaş açıklama: Çok önemli kararlar alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Gelecek yıl Mart ayında düzenlenecek yerel seçimlerde AK Parti'nin aday göstereceği bazı isimleri açıklayan Erdoğan, bugün düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu'na da vurgu yaptı.

'ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ'

Grup toplantısında Suriye'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de yaşanan gelişmelere vurgu yapan Cumhurbaşkanı, bugünkü MGK toplantısına ilişkin şunları söyledi:

"Grup toplantısında sonra gerçekleştireceğimiz MGK'da bu meseleleri değerlendirecek, çok önemli kararlar alacağız. Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri zaman, Türkiye'nin yanında olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde Türkiye'nin bekası için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. "

KRİTİK SAAT 15:00

Erdoğan'ın başkanlık edeceği Milli Güvenlik Toplantısı saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

MGK toplantılarının ardından kurulun aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgilendirme yapılıyor.



