Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması öncesinde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal'a parti rozetini taktı. Erdoğan'ın açıklamaları: Aramıza katılan Tamer Akkal kardeşimize bu yolculuğumuzda hoş geldiniz diyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun. Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Birilerinin siparişi üzerine değil adaletli şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde kökten çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak. Şu anda büyükşehirlerimizi devasa ihtiyaçlarının olduğunu açık, net gördük. İzmir’de Karabağlar için çok güzel bir yer diyebilir miyiz. Orada bir kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Bugüne kadar gelenler buna çanak tuttular. Yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak. 50 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? İnanın yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz böyle mi? Bu tür yerlerde terör yaygınlaşıyor. Biz bunlara fırsat veremeyiz. Modern şehircilik anlayışı ile bu adımları atarsak şehirleşme anlayışını hakim kılacağız. Benzersiz şehirler anlayışı ile şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamaları ile teknolojinin tüm imkanları sunulacak. Çevreye saygılı şehirler… Sosyal belediyecilik… Doğrudan insana dokunan hizmetler yaygınlaştırılacak.

"YAN DAİREDEKİ ÖLÜYOR HABERLERİ YOK..."



Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen örnek yerleşim alanları kurulacak. 50-60 kat binalarda yaşayanların birbirinden haber var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz öyle mi? Biz sokağımızda karşımızdaki komşularımız ben kirlendiğim zaman yıkıyor beni, giydiriyor anneme teslim ediyorç Komşuluk böyleydi. Çocuklar arasındaki hukuk da böyleydi. Dev rezidanslarda, binalarda çocukların birbiri ile hukuku var mı? Hepsi birer kibir abidesi. Birbiriyle tanışmak konuşmak yok. TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme anlayışı ile oluşan binalarda yaşayanların birbiriyle hukukunu zenginleştireceğiz. IMF İDDİALARINA YANIT



Aziz milletim, IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. İşte CHP zihniyeti ve diğerleri, bunlar IMF'ye gidiyor. "İŞ BANKASI HAZİNE'NİN OLACAKTIR"



İş bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nın CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır, bu İş Bankası Hazine'nin olacaktır. Devredilecektir, ben buna inanıyorum.

Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı pazara kadar olsun diyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP'ye de çok ciddi bir ders verelim. CHP ve aynı kayığa binen diğer partilere gönül veren insanlarımız için üzüntü duyuyorum. Kandil'deki eli kanlı terör baronları CHP-İYİ Parti ittifakına desteklerini açıklamaktan geri durmuyor. İyi yürekli vatandaşlarımızın buna rıza göstermediğini tahmin ediyoruz. Karşımızdaki muhalefetin vizyonu geçen seçimde soğan, patatese bu seçimde patlıcan bibere umut bağlayacak kadar kısırdır. Biz kendimizi bu partilerin tabanlarına anlatabilirsek, küçük bir marjinal grup dışında gönüllerini kazanabileceğimize inanıyorum.

Bunlar bölmek, parçalamak, yutmak anlayışının bu ülkedeki temsilcileridir. Cumhur İttifakını daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu ittifak pazara kadar değil meazara kadar olmalı. İYİ Partililer 12 Eylül'ün zalim başsavcısına yapılan güzellemeleri mutlaka görüyorlardır. Partilerden umudunu kesen herkesin gönlünü kazanacağımıza inanıyorum.

Gıda fiyatları için bazı çalışmalar yapılacak. Kabine toplantısında konuştuk. Üreticiden tüketiciye kadar aradaki komisyoncular var ya vurgunu bunlar yapıyor. Direkt tüketici haline gelip buradan da halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşımıza ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. "FİYATLARA AYAR ÇEKME KARARI ALDIK" Vatandaş, bu marketlerin fiyatları birbirini tutmuyor, biraz bağırdınız ama biraz daha bağırın diyor. Gerekirse fiyatlara ayar çekme kararını aldık. Belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atarız, atacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz. Vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürün vermeye mecburuz. Gıdayı üreticiden tüketiciye aracı olmadan ulaştırma gayreti içinde olacağız. ABD VE AB'YE VENEZUELA TEPKİSİ Şu anda Venezuela'da olanlar... Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş nasıl oluyor da 'burayı terk et' diyorsun. İşte Avrupa Birliği... Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Bir yandan demokrasi diyeceksiniz sonra da cebren ve hile ile hükümet devireceksiniz. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz.