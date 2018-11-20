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Erdoğan'dan flaş yerel seçim açıklaması: Bahçeli ile ittifakını masaya yatıracağız

SEÇİM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeyle ilgili 'Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını masaya yatıracağız. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız' dedi. Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adayların bir kısmını Cumartesi açıklayabiliriz' diye konuştu.

Erdoğan'dan flaş yerel seçim açıklaması: Bahçeli ile ittifakını masaya yatıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli görüşmesi, belediye başkan adayları ve stokçularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanlarında da beklentisi diye düşünüyorum.

TEMAYÜL YOKLAMALARI

Çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi açıklanabilir.

"SUİSTİMALLER VAR, TAVİZ YOK"

Faizlerde düşüşler devam ediyor. Olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol alma çalışmaları devam ediyor.

Suistimaller var, stokçular gibi. Üzerine bakanlık kararlılıkla gidiyor. Asla taviz yok.Patates soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler. Tuvalet kağıtları ile ilgili pek çok depolama çalışması... Üzerine gideceğiz. Para cezası müeyyide ile ödeteceğiz.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
ittifak konuşun koltuk konuşun arada eyyyyy diye bağır boşver sen çarşı pazarı halkın halini
ittifak olsun MHP yede oy yok daha sözlerini tutamayıp uzman çavuşlara kadro veremediler
omurga çok önemli!!
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