Erdoğan'dan flaş yerel seçim açıklaması: Bahçeli ile ittifakını masaya yatıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli görüşmesi, belediye başkan adayları ve stokçularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanlarında da beklentisi diye düşünüyorum.

TEMAYÜL YOKLAMALARI

Çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi açıklanabilir.

"SUİSTİMALLER VAR, TAVİZ YOK"

Faizlerde düşüşler devam ediyor. Olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol alma çalışmaları devam ediyor.

Suistimaller var, stokçular gibi. Üzerine bakanlık kararlılıkla gidiyor. Asla taviz yok.Patates soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler. Tuvalet kağıtları ile ilgili pek çok depolama çalışması... Üzerine gideceğiz. Para cezası müeyyide ile ödeteceğiz.

