Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bütçe açıklaması: İki hafta içinde Meclis'e gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Geçtiğimiz cuma günü büyük bir deprem ve tsunami yaşayan Endonezyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hala ulaşılamayan yerler olduğu ifade ediliyor. Allah'tan rahmet diliyorum.
İLK BÜTÇEYİ İKİ HAFTA SONRA MECLİS'E GÖNDERİYORUZ
414 kanun maddesinin değişmesi gerekiyor. İkinci grupta ise kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Yeni yönetim sistemine göre, hazırladığımız ilk bütçeyi de iki hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız.
STOKÇULARA UYARI
Açık ve net söylüyorum. Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın.
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