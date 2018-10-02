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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bütçe açıklaması: İki hafta içinde Meclis'e gönderiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.Erdoğan, yeni bütçenin iki hafta sonra Meclis'e gönderileceğini söyledi. Erdoğan, 'Yeni bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Geçtiğimiz cuma günü büyük bir deprem ve tsunami yaşayan Endonezyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hala ulaşılamayan yerler olduğu ifade ediliyor. Allah'tan rahmet diliyorum.

İLK BÜTÇEYİ İKİ HAFTA SONRA MECLİS'E GÖNDERİYORUZ

414 kanun maddesinin değişmesi gerekiyor. İkinci grupta ise kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Yeni yönetim sistemine göre, hazırladığımız ilk bütçeyi de iki hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız.

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Açık ve net söylüyorum. Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti TBMM Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
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