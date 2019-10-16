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Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Milletvekili arkadaşlarımız Meclis'te iştirak noktasında zayıf olduklarını Grup Başkanı ve Başkanvekili arkadaşlarımdan istihbar ettim. Bu yakışmıyor. Salı, çarşamba, perşembe, üç günümüzü biz Meclis çalışmalarına örnek bir parti olarak veremezsek bize yazıklar olsun. Sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmememiz lazım.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Harekat başarıyla devam ediyor. Müttefiklerimizin yüzümüze başka konuştuğu, arkamızdan başka iş çevirdiği açığa çıkmıştır.

Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz. Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız. Türkiye'ye hakaret etmek için almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz.

DEAŞ'ı proje olarak destekleyen ülkeler bugün karşımıza en büyük DEAŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. Biz kimin ne rol oynadığını iyi biliyoruz. DEAŞ'ın çöküşünü başlatan yine biz olduk. El Bab'da 3000 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren biz olduk. Bu örgütün foyasını Fırat Kalkanı Harekatı ile biz ortaya çıkardık. DEAŞ balonunu söndürdük. Suriye'de DEAŞ'ın elindeki diğer yerleri de özgürleştirmeyi teklif ettik.

Müttefikleri Türkiye gibi meşru güç yerine PKK/YPG gibi terör örgütü ile hareket etmeyi tercih ettiler. Fransa'da bir eylem yaptıklarında Fransız halkının acısını paylaşmak üzere biz de oradaydık. DEAŞ ülkemizde 50 kişinin, 100 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısı gerçekleştirdiğinde yanımızda kimseyi bulmadık. Önümüzde iki yol var, ya Avrupa'da ve Amerika'da yazılan senaryoda bize biçilen role teslim olacak, kasap bıçağına boynumuzu uzatacak ya da mücadele edecektik. Türk Milleti'nin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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