2020 yılı KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Erdoğan'ın açıklamaları:

Gezi parkı olaylarında vandallara eyvallah etmedik ve sokakları onlardan temizledik. FETÖ'nün 1 Aralık darbe girişimi ile hükümete ilk saldırısı geldi, bu oyunu da bozduk. Bu defa terör örgütü çukur eylemleri ile vatanımızda delikler açmaya teşebbüs ettiler. Bu girişimi de boşa çıkardık. Her seçimden birinci parti olarak çıkmaya da devam ettik. Doğrudan silaha başvurdular, 15 Temmuz darbe girişiminin cesaretle durdurulması dünya demokrasi tarihinin en şanlı direnişi olarak kayıtlara geçmiştir.

KREDİ VE BURS MÜJDESİ



Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de ocak ayı itibarıyla kredi veya burs ücreti 500 liradan, 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

SAĞLIK TESİSLERİNİN YENİLENMESİ



Sağlık, en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Adeta sağlam giren insanların hasta çıktığı sağlık tesislerimizi, sisteminden altyapısına kadar her şeyiyle yeni baştan düzenledik. Hastane ve diğer yataklı tedavi kuruluşlarımızın sayısını 2 bin 600 seviyesinden 5 bin 500 düzeyine çıkardık. Hastane yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine yaklaştırdık.