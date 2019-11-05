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2020 yılı KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, KYK kredi ve burslarıyla ilgili olarak öğrencilere müjdeyi vererek, '2020'de ocak ayı itibarıyla kredi veya burs ücreti 500 liradan, 550 liraya çıkıyor.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Gezi parkı olaylarında vandallara eyvallah etmedik ve sokakları onlardan temizledik. FETÖ'nün 1 Aralık darbe girişimi ile hükümete ilk saldırısı geldi, bu oyunu da bozduk. Bu defa terör örgütü çukur eylemleri ile vatanımızda delikler açmaya teşebbüs ettiler. Bu girişimi de boşa çıkardık. Her seçimden birinci parti olarak çıkmaya da devam ettik. Doğrudan silaha başvurdular, 15 Temmuz darbe girişiminin cesaretle durdurulması dünya demokrasi tarihinin en şanlı direnişi olarak kayıtlara geçmiştir.

KREDİ VE BURS MÜJDESİ

Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de ocak ayı itibarıyla kredi veya burs ücreti 500 liradan, 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

SAĞLIK TESİSLERİNİN YENİLENMESİ

Sağlık, en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Adeta sağlam giren insanların hasta çıktığı sağlık tesislerimizi, sisteminden altyapısına kadar her şeyiyle yeni baştan düzenledik. Hastane ve diğer yataklı tedavi kuruluşlarımızın sayısını 2 bin 600 seviyesinden 5 bin 500 düzeyine çıkardık. Hastane yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine yaklaştırdık.

Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttik. Çoğu kaporta-motordan ibaret 618 ambulansa sahip bir ülke devralmıştık. Bugün, helikopteriyle, uçağıyla, deniz motoruyla, paletlisiyle, tekerleklisiyle, her biri en ileri donanıma sahip 5 bin 500 ambulansa sahip bir Türkiye var. Tabii bunlar, özellikle yaşı 35’in altında olanların anlamakta zorluk çekecekleri büyük bir değişimin ifadesidir.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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